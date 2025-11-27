Xavi Lock, Curro en 'La Promesa', nos habla en exclusiva del ensayo por el que casi alertan a la Policía

Xavi Lock, el actor revelación de 'La Promesa', concedió una entrevista exclusiva a El Televisero tan solo unas horas antes de emitirse en La 1 de TVE el capítulo especial en el que protagonizó un duelo interpretativo de altísimo nivel con Guillermo Serrano.
El joven intérprete, con una carrera fulgurante a sus 24 años de edad, nos contó cómo fue este reto y compartió con este medio algunas particularidades y anécdotas del rodaje de un episodio que espera que "marque un antes y un después y que sobre todo a la gente le guste". Es decir, que sea un revulsivo para aquellos espectadores que venían señalando un estancamiento en las tramas.
"Curro lleva sufriendo maltrato por parte del capitán tanto tiempo, que el que reciba un poco de su medicina creo que el espectador lo va a agradecer y le va a encantar", declaraba Xavi Lock. "Para mí ha sido un reto. Cuando recibí el guion y, sobre todo, cuando Josep Cister (el creador de 'La Promesa') me comentó la idea de que quería hacer este capítulo, que era un plano secuencia de 40 páginas, yo me quedé flipando", admite.
Le parecía imposible que eso se pudiera hacer un formato de serie diaria, pues se ha tratado de una propuesta visual y narrativa poco vista en los seriales de nuestro país, pero al final salió todo de un modo impecable y magistral. "Yo lo primero que pensé es: 'Josep está loco, será una broma, no tiene sentido'", bromea.
Respecto a este gran reto como actor, Xavi Lock detalla que "fue estar durante mucho tiempo a mucha intensidad". De hecho, ese capítulo 724 que La 1 ofreció este miércoles se rodó en un solo día, con tomas que superaron los 25 minutos de duración. "Cuando lo estaba haciendo perdí la noción del tiempo", nos reconoce. "Acabé bastante cansado porque es verdad que la intensidad del rodaje y la energía que yo requería era muy grande. Yo necesitaba estar muy arriba", añade.
En ese sentido, después del enorme resultado, Xavi pone en valor el nivel de exigencia del cerebro de 'La Promesa': "Josep tiene una ambición en la que siempre está buscando cómo mejorar las cosas. No se queda nunca satisfecho y ahí está el éxito de todo lo que hace".
Se ha tratado de "un trabajo fino" en el que Xavi Lock incorporó ideas propias para llenar más al personaje de Curro en ese cambio de rol a villano. "Detalles que yo creo que han ayudado a que el capítulo quede mucho más lleno y mejor. Revela que Josep le dijo: "tú lánzate". Y, en connivencia, fueron acordando los términos introduciendo la risa mala cuando tenía un primer plano, girando la cara cuán rasgo psicopático o ese momento en el que va caminando por el pasillo hasta la habitación secreta y, antes de entrar, se para, respira y cambia radicalmente la mirada.
Entretanto, el intérprete también nos hace partícipes de algunas anécdotas divertidas o incluso disparatadas en los ensayos. En uno concretamente, a punto estuvo de acudir la policía. Le preguntamos por ello a Xavi y, tras soltar una carcajada, nos cuenta qué es lo que pasó: "Esto fue que un viernes Josep me dijo que fuera a su casa para mirar el ensayo porque queríamos hacer una cosa bastante loca que no se hubiera visto. Entonces fuimos probando y probando y me dio una pistola falsa. Desde su terraza debían verme a mí apuntando y gritándole a Josep como si fuese Guillermo (Lorenzo). Entonces la gente se alertó un poco".
Y no es la única que nos relata: "En la primera toma, con todo el equipo súper concentrado, cuando se pusieron a revisar los planos vieron que Guillermo se quedaba un poco bajo y, entonces, subieron la silla con unos tacos de madera para que estuviese un poco más arriba. Y nada más entrar, Guillermo empezó a moverse un poco como si estuviese atado y quisiese salir de la habitación y se cayó literalmente de cabeza. Y dije ', vale, esto empieza bien' (Risas). Es la que más recuerdo".
