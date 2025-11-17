Xabier Fortes es tremendamente claro con una palabra tras lo visto en Cuatro de la NFL en el Bernabéu

Este domingo, 16 de noviembre, ha tenido lugar la primera NFL en España, que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Un encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que se emitió en directo por Cuatro y que tuvo opiniones para todos los gustos.

A través de las rede sociales, los espectadores mostraron todo tipo de reacciones. Dos de los rostros conocidos que no se perdieron el encuentro fueron el periodista Xabier Fortes y el médico y colaborador televisivo César Carballo. Ambos tuvieron opiniones muy dispares sobre este evento histórico para el fútbol americano en nuestro país.

Mientras que para el presentador de 'La Noche en 24 horas', la NFL fue un "bodrio", para el doctor Carballo fue de lo más emocionante. El partido, que acabó con la victoria de los Dolphins 16-13 sobre los Commanders, estuvo plagado de figuras de todos los ámbitos. Desde el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hasta la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Es aburrido del carallo. No hay riesgo de que nos colonicen con este bodrio. Desconecto. Viva el fútbol… el bueno", escribió Fortes en su cuenta de X. La misma red social que utilizó el médico para opinar totalmente lo contrario: "Pues seré tonto, sensible, o un facha, pero con los pelos como escarpias al ver a la UME desplegar la bandera en el Bernabéu, y escuchar el himno", sentenció por su parte César Carballo.

La emisión de la NFL cosechó un 7,9% de share en Cuatro

El evento congregó a más de 78.000 personas en un recinto donde caben unas 80.000. Una gran repercusión que Ayuso, Almeida y Florentino Pérez celebraron tanto en el palco como en el césped. "La NFL quiso venir a nuestra ciudad y hoy Madrid la recibe con los brazos abiertos. Los madrileños podrán disfrutar este fin de semana de su propia 'Super Bowl', con cascos gigantes en Cibeles, fan zones, exhibiciones y actividades por toda nuestra ciudad", escribió el alcalde en su cuenta de X.

La emisión en Cuatro de la NFL se saldó con una audiencia media del 7.9% de share y 732.000 espectadores. Un dato superior a la cadena, pero que dejó a la oferta como cuarta opción en su franja de emisión, por detrás de Antena 3, Telecinco y La 1. El momento más emocionante, y al que se refiere César Carballo, fue cuando se homenajeó a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su labor durante la DANA de Valencia y durante los incendios del pasado verano en Galicia y Castilla y León.