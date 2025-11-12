Xabier Fortes, siendo fiel a su estilo, responde públicamente a Hermann Tertsch tras su "aquelarre ultra"

Que RTVE está en el punto de mira del sector de la derecha y la ultraderecha no es noticia y más a raíz del crecimiento en audiencia de la cadena pública con grandes profesionales como Javier Ruiz, Jesús Cintora o Pepa Bueno sumado a otros que ya estaban como Silvia Intxaurrondo o Xabier Fortes.

Y precisamente ha sido este último el que no ha dudado en contestar a los ataques que le ha promulgado Hermann Tertsch tras su última entrevista en 'La noche en 24h' en el Canal 24 horas.

Así, el periodista y eurodiputado de Vox recuperaba este martes la entrevista que Xabier Fortes le hizo al escritor, filólogo y profesor de Humanidades mexicano Juan Miguel Zunzunegui del pasado 4 de noviembre y en la que ambos compartieron una conversación sobre la conquista de México a raíz de su último libro.

Todo vino a raíz de que se viralizara un fragmento de la entrevista de Fortes al escritor mexicano tras un tuit del perfil ultra Reunificacionistas y del que Hermann Tertsch se hizo eco. "Es muy admirable la infinita paciencia y buena edicación de Juan Miguel Zunzunegui frente a las torpes peroratas del paleto ignorante, maniqueo y sectario que es el comisario rojo Fortes", señalaba el que fuera presentador de 'Diario de la noche' en Telemadrid.

Es muy addmirable la infinita paciencia y buena educación de Juan Miguel Zunzunegui frente a las torpes peroratas del paleto ignorante, maniqueo y sectario que es el comisario rojo Fortes. https://t.co/2TNlreiNCp — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 11, 2025

Una sarta de calificativos a los que Xabier Fortes no ha dudado en responder con cierta ironía al verbalizar lo que siente al ver que alguien como Tertsch le insulte. "El que faltaba para completar el aquelarre ultra. No hay mayor elogio que los insultos de este botarate. Por cierto, es toda una novedad que Herr Hermann escriba un tuit tan temprano", contesta el presentador de 'La noche en 24h'.