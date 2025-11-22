Series

'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 23 de noviembre: vuelco con Ferit y Seyran y un anuncio de boda

por El Televisero

Avance de la serie turca 'Una nueva vida' del capítulo 63 que emitirá Antena 3 este domingo 23 de noviembre a las 22:00 horas.

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Orhan volvía a casa tras salir de la cárcel y se maldecía por tener a Halis de padre. Y Kaya anunciaba que Suna quiere divorciarse. Cuando la noticia llegaba a oídos de los Sanli, acudían a la mansión para saber qué ha sucedido.

Ferit perdía los nervios con Seyran porque está convencido de que sigue enamorada y no entiende qué oculta. Finalmente, ella confesaba muy asustada y entre lágrimas, que la tienen amenazada con la vida de Orhan.

Por último, Halis hacía una propuesta muy inesperada, a la vez que especial, a Hattuc.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo séptimo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 63 (2x27) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Halis y Hattuc anuncian que se van a casar y los Korhan no se lo pueden creer, especialmente Ifakat, que no soporta la idea de perder su poder en la mansión.

Seyran y Ferit están más felices y enamorados que nunca y ayudan a organizar la boda.

Pelin pide ayuda a Kaya y este consigue sacarla de la casa de Serter para esconderla en otro sitio.

Ökkes está en el hospital, ya que no murió, pero se encuentra todavía inconsciente y muy grave.

