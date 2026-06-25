'De Viernes' anuncia a sus cinco invitados de esta semana en Telecinco ante una competencia más feroz por el Mundial

Esta semana, 'De Viernes' competirá por última vez con 'La Revuelta' de David Broncano después de que TVE haya optado por trasladar el programa al prime time de los viernes tras ceder su hueco los jueves a 'El perro andaluz'. Lo hará además con el previo del partido que enfrentará a Uruguay y a España y que decidirá el puesto en el que nuestra selección se clasifica para los dieciseisavos del Mundial.

Y para luchar contra todo ello y contra el todopoderoso 'Tu cara me suena', que retiene cada semana el liderazgo, 'De Viernes' contará esta semana con cinco invitados. Una de ellas llega para analizar una de las noticias de la semana: la condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión. Por otro lado, el programa también contará con uno de los finalistas de 'Supervivientes'.

Así, Santi Acosta y Beatriz Archidona volverán a recibir en el plató de 'De Viernes' a Carolina Perles. La ex mujer del ex ministro se sentará en el programa para valorar la condena a su ex marido a 24 años de prisión por el caso Mascarillas y saber cómo han recibido la noticia tanto ella como sus hijos.

Además, la ex mujer del que fuera secretario de organización del PSOE responderá a Víctor Ábalos, a quien acusa de no preocuparse por sus hermanos, y revelará cómo han sido estos últimos meses, en los que denuncia haber recibido desagradables mensajes de la actual pareja de Ábalos.

💥💣 Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, se siente esta semana en ¡De Viernes! tras la condena al exministro y las presuntas amenazas de Andrea, su actual pareja.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/1xftoSXj3p — ¡De Viernes! (@deviernestv) June 25, 2026

Otros que volverán al plató de 'De Viernes' son Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja responderá a las últimas polémicas del clan familiar, como la generada recientemente por unas recientes declaraciones de Kiko Rivera atacando a Irene Rosales. Asimismo, la hija de Isabel Pantoja hablará de cómo es actualmente la relación con su hermano y con su madre, tras el mensaje que reveló haber recibido de la tonadillera el pasado mes de mayo. ¿Ha recibido más mensajes desde entonces? ¿Ha habido un acercamiento?

Paz Padilla y José Manuel Soto, invitados de 'De Viernes'

Por otro lado, Paz Padilla visitará 'De Viernes' a pocas horas del estreno de su nuevo programa 'El show de Paz'. La presentadora revelará cómo vive esta nueva etapa profesional en su regreso a Telecinco y qué supone para ella reencontrarse con el público con este nuevo proyecto tan personal.

Por último, José Manuel Soto, se sentará en el plató para hacer balance de su paso por 'Supervivientes 2026' y de su cuarto puesto en el reality. Además, también revelará cómo es actualmente su relación con Maica Benedicto y con Claudia Chacón así como con el resto de sus compañeros.

El cantante también repasará los hitos más destacados de su carrera musical, avanzará sus proyectos actuales y recordará algunas de las polémicas que ha protagonizado con sus pronunciamientos en redes sociales sobre diferentes asuntos de la actualidad política y social.