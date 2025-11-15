'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 16 de noviembre: La amenaza a Seyran y una propuesta inesperada

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran tenía que fingir que está con Akin si quería salvar a Orhan. Además, Orhan debía aceptar una condición para ser puesto en libertad: traicionar a Halis.

Suna aprovechaba la debilidad de Ferit para acercarse a él y mostrarle su apoyo, algo que provocaba un enorme enfado en Kaya. La pareja pensaba en divorciarse.

Seyran aseguraba a Ferit que ya no le quiere, pero él respondía que seguirá luchando por su amor, ya que está convencido de que sigue enamorada.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo sexto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 62 (2x26) de 'Una nueva vida'

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' del domingo, 16 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Orhan vuelve a casa tras salir de la cárcel y se maldice por tener a Halis de padre.

Kaya anuncia que Suna quiere divorciarse. Cuando la noticia llega a oídos de los Sanli, acuden a la mansión para saber qué ha sucedido.

Ferit pierde los nervios con Seyran porque está convencido de que sigue enamorada y no entiende qué oculta. Finalmente, ella confiesa muy asustada y entre lágrimas, que la tienen amenazada con la vida de Orhan.

Halis hace una propuesta muy inesperada, a la vez que especial, a Hattuc.