'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 16 de noviembre: La amenaza a Seyran y una propuesta inesperada

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 22:00 horas.
Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.
En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran tenía que fingir que está con Akin si quería salvar a Orhan. Además, Orhan debía aceptar una condición para ser puesto en libertad: traicionar a Halis.
Suna aprovechaba la debilidad de Ferit para acercarse a él y mostrarle su apoyo, algo que provocaba un enorme enfado en Kaya. La pareja pensaba en divorciarse.
Seyran aseguraba a Ferit que ya no le quiere, pero él respondía que seguirá luchando por su amor, ya que está convencido de que sigue enamorada.
¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo sexto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:
Avance del capítulo 62 (2x26) de 'Una nueva vida'
En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Orhan vuelve a casa tras salir de la cárcel y se maldice por tener a Halis de padre.
Kaya anuncia que Suna quiere divorciarse. Cuando la noticia llega a oídos de los Sanli, acuden a la mansión para saber qué ha sucedido.
Ferit pierde los nervios con Seyran porque está convencido de que sigue enamorada y no entiende qué oculta. Finalmente, ella confiesa muy asustada y entre lágrimas, que la tienen amenazada con la vida de Orhan.
Halis hace una propuesta muy inesperada, a la vez que especial, a Hattuc.
