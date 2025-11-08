'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 9 de noviembre: El sacrificio de Seyran y un divorcio en ciernes

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se veía obligada a renunciar a Ferit si quiere salvar la vida de Orhan, ya que un conocido de Antep la tenía amenazada para que se case con su sobrino Akin. Si no lo hace mandará matar a Orhan en la cárcel.

Ferit insistía a Seyran para que huyan juntos. Estaba convencido de que todavía le quiere, así que ella organizaba un plan para demostrarle que tiene una relación con Akin y que le había olvidado.

Pelin seguía obsesionada con Ferit y le suplicaba que la perdone. No se imaginaba una vida sin él, pero se sentía tan sola que acudía a Serter como última opción para salir adelante.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo quinto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 61 (2x25) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran tiene que fingir que está con Akin si quiere salvar a Orhan. Además, Orhan debe aceptar una condición para ser puesto en libertad: traicionar a Halis.

Suna aprovecha la debilidad de Ferit para acercarse a él y mostrarle su apoyo, algo que provoca un enorme enfado en Kaya. La pareja piensa en divorciarse.

Seyran asegura a Ferit que ya no le quiere, pero él responde que seguirá luchando por su amor, ya que está convencido de que sigue enamorada.