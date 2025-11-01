'Una nueva vida', avance del domingo 2 de noviembre: Una amenaza de muerte y el plan de huida de Ferit

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Pelin conseguía sobrevivir, pero tras enterarse de que ha perdido a su bebé y que era de Serter, se quedaba completamente hundida y sin ganas de vivir.

Seyran seguía viendo a Ferit y pensaba que su padre la va a volver a encerrar como castigo, pero se quedaba muy sorprendida y emocionada al ver que Kazim está intentando cambiar y le ha montado una habitación muy especial para que pueda pintar.

Ferit iba a lanzar su propia marca y estaba muy contento, pero confesaba a Seyran que quiere compartir esa felicidad con ella y que no se imaginaba una vida sin estar juntos.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo cuarto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 60 (2x24) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se ve obligada a renunciar a Ferit si quiere salvar la vida de Orhan, ya que un conocido de Antep la tiene amenazada para que se case con su sobrino Akin. Si no lo hace mandará matar a Orhan en la cárcel.

Ferit insiste a Seyran para que huyan juntos. Está convencido de que todavía le quiere, así que ella organiza un plan para demostrarle que tiene una relación con Akin y que le ha olvidado.

Pelin sigue obsesionada con Ferit y le suplica que la perdone. No se imagina una vida sin él, pero se siente tan sola que acude a Serter como última opción para salir adelante.