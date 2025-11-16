Una guionista de 'Valle Salvaje' advierte sobre el futuro de la serie en TVE y explica las diferencias con 'La Promesa'

'Valle Salvaje' está a punto de cumplir 300 capítulos y lo va a hacer coincidiendo con la entrega del Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela a la que está nominada la ficción de Bambú Producciones y TVE y con la que tomaría el relevo de 'La Promesa' volviendo a hacer historia.

Con motivo de esta posible efeméride, Ruth García, una de las guionistas de 'Valle Salvaje' ha concedido una entrevista a El Independiente en la que habla del método de trabajo de la ficción y de algunas de las decisiones que se han tomado con algunas tramas en los últimos meses.

"Antes trabajábamos con biblias de 3 meses. Cada cierto tiempo se preparaba una biblia que se pensaba y se escribía trama por trama, que es –creo– como trabajan en 'Sueños de libertad', la vieja escuela. Nosotros aquí no hacemos eso. Yo escribí el capítulo 1 de 'La Promesa' con Josep, cuya nueva escuela es trabajar sin biblia. No hay que llegar a un punto tras 3 meses. Él improvisa mucho. Piensa los argumentos en función de lo que le da la gana. Eso genera un ritmo. Pasan cosas nuevas casi cada semana. No estás tres meses con una misma trama. A lo mejor estás dos semanas con una trama; esa trama cae y de repente adquiere protagonismo otra trama que había estado dormida estas dos semanas. Parece improvisado, pero no lo es; es mucho más ágil", empieza señalando.

Asimismo, Ruth García confiesa cuáles son las grandes diferencias entre los dos seriales diarios de La1. "La diferencia con La Promesa y Valle Salvaje, esta nueva escuela, es que nada es lo que parece. Antes, los malos eran malos. En Valle Salvaje siempre hemos tratado de que los malos tengan aristas y una razón, un dolor, una herida, y que esa persona sea mala por algo. Que no sea un personaje malo plano. Esta ha sido siempre nuestra obsesión. En Valle Salvaje, aparte, no hay un malo único. Isabel, de repente, ha hecho una maldad, pero tiene una justificación porque el padre de Adriana no se portó bien con su hermano. Es lo que ella cree. José Luis quiere proteger su apellido por encima de todas las cosas", recalca.

"La Promesa, para mí, suena más a plató; obviamente es una serie diaria y tiene que ser así. Pero Valle Salvaje tiene otro aire. Tú la ves y se nota muchísimo. Es otro nivel. Josep es valenciano y trajo expertos en fallas", prosigue diciendo la guionista tras recordar como la serie iba a ocupar el hueco de access prime time en relevo de '4 estrellas' pero el fichaje de David Broncano lo cambió todo.

Lo que está por venir en 'Valle Salvaje: "Vienen curvas"

Por otro lado, Ruth García, que confirma el gran éxito de 'Valle Salvaje' en Netflix y en RTVE tanto en el público joven como en el más mayor, avanza lo que está por venir en la serie. "Vienen muchas curvas en Valle Salvaje. Lo de Julio es muy insignificante en comparación con lo que viene", adelanta. "La muerte de un personaje siempre te da un revulsivo a la serie. A veces te da mucha pena, pero los cambios en el melodrama son siempre a mejor", admite.

En la entrevista, la coordinadora de diálogo de 'Valle Salvaje' no duda en comparar 'Valle Salvaje' con 'Los Bridgerton'. "Buscábamos una serie que sonara a 1760 pero no queríamos expulsar a la gente. Una serie que amo profundamente es Bridgerton de Shonda Rhimes. No es una serie fiel a la realidad, ¿y a quién le importa? Nosotros no hacemos lo que hace Shonda, que te mete un cuarteto de cuerda y es una canción de Lady Gaga, pero nuestro objetivo es hacer una serie para todos los públicos y entretener. Intentamos ser fieles a la época a nivel de vestuario o diálogo, pero no escribimos una telenovela para ser leída. Encima, con el ritmo que van, el diálogo tiene que ser una cosa fresca, un partido de tenis", sentencia.