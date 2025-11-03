Tony Spina, descolocado por la noticia del exterior que descubre tras 'Supervivientes': "Habría abandonado"

El ganador y los primeros clasificados de 'Supervivientes All Stars' ya están en España donde han afrontado sus cuentas pendientes tras más de cincuenta días en el concurso. Uno de ellos ha sido Tony Spina que, habiendo quedado cuarto, ha reaparecido en plató. Allí se ha podido reencontrar con su pareja y afrontar los duros encontronazos que ésta ha protagonizado con Oriana Marzoli.

El cuarto finalista ha podido ver un vídeo recopilatorio de algunos de los enfrentamientos más cruentos de su mujer, Marta Peñate, con la que en su día fuese su pareja, Oriana Marzoli. Entre las imágenes más destacadas, el italiano ha podido ver descalificativos como "mentirosa" que Oriana le ha dedicado a Marta o incluso cuando aseguró tener el anillo que, según ella, Tony Spina le regaló en su día como anillo de compromiso.

"A ver, a mí me sabe mal que Marta haya pasado por este mal trago", ha comentado en primer lugar. El concursante no se ha quedado ahí, sino que ha proseguido lanzando un durísimo ataque hacia la venezolana: "Lo que no entiendo es que esta chica con el fracaso que ha sido en 'Supervivientes', que como mucho ha estado diez días, tenga la vergüenza de venir a comentar 'Supervivientes' también te digo".

Tony carga contra Oriana tras ver las discusiones que tuvo en plató con Marta Peñate



🏝️ #SVAllStarsDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/4tjnoc3LI3 — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) November 2, 2025

Los ataques de Tony Spina a Oriana Marzoli han sido una constante: "Una chica que no ah abierto un coco, no ha montado una caña... viene aquí y se cree la protagonista. Si eres una colaboradora, vienes aquí y hablas del reality no de tu vida, que tú no eres una protagonista. Ellos están en 'Supervivientes'". Por su parte, Marta Peñate ha declarado: "La credibilidad la tiene por los suelos y yo no tengo nada más que decirle porque su momento se acabó aquí".

La declaración de amor de Tony Spina a Marta Peñate con indirecta hacia Oriana

Otro de los temas que ha tenido a Oriana como protagonista ha sido la polémica sobre el anillo de compromiso que, según la joven, el finalista le regaló. Sobre ello, Tony Spina ha admitido: "No hinqué rodilla y no me gusta hablar de personas que no están presentes y más por que no vienen al caso al reality. Se puso pesada, ya sabemos como es, y era un anillo de novios. Que no me arrepiento de nada, no de estar con Oriana. De hecho estoy súper agradecido, creo en el karma y gracias a todo lo que pasé hoy en día tengo a la mujer de mi vida".

Tony se pronuncia sobre el anillo que le regaló a Oriana: "Era un anillo de novios"



🏝️ #SVAllStarsDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/45Yzsufgzw — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) November 2, 2025

"A lo mejor hubiera abandonado": la declaración de Tony Spina que deja helados a todos

Finalmente, la declaración de mayor impacto se ha producido cuando Sandra Barneda ha vuelto a sacarle a Tony las trifulcas que su mujer ha protagonizado con su expareja. Para sorpresa de todos, Tony Spina ha confesado que, en caso de tener conocimiento de estos enfrentamientos, probablemente habría abandonado el reality.

"Buah, lo hubiera pasado fatal. Lo he dicho en mil ocasiones, mi talón de Aquiles es Marta. A mí me puedes decir lo que quiera la gente, tengo la espalda ancha y llevo muchos años de esto, pero que me hablen de mi pareja, no pudiendo estar aquí, poder consolarla, estar a su lado y tan vulnerable como he estado en 'Supervivientes'... A lo mejor hubiera abandonado". Unas palabras que han causado impacto y es que el concursante ha logrado aguantar los 56 días que la edición se ha extendido en la parrilla de Telecinco.