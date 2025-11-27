Paco Lobatón da mucho que hablar ante su sonado discurso dedicado a los jóvenes en los Premios Ondas

Este miércoles, 26 de noviembre, se ha celebrado en el Teatro Liceo de Barcelona la 72ª edición de los Premios Ondas. Entre los galardonados en esta edición, estaban El Gran Wyoming, Alejandra Herranz, Pastora Soler o Paco Lobatón.

Este último ganó el premio Ondas por su carrera. Un galardón especial con el que el jurado reconoció "su larga trayectoria televisiva al frente de los telediarios, como corresponsal parlamentario y presentador del programa 'Quién sabe dónde', en el que desarrolló un proyecto de utilidad social desde un espacio de gran audiencia y que sigue desarrollando con el paso de los años".

Paco Lobatón, que actualmente colabora en el programa 'Directo al grano' de TVE, se emocionó hasta las lágrimas al pronunciar su discurso de agradecimiento. Una potente intervención en el que tuvo unas sentidas palabras hacia quienes ahora empiezan su trayectoria periodística.

"Tengo mucho que agradecer por haber podido tener la ocasión y el privilegio de hacer la trayectoria que hoy se premia", comenzó reconociendo, antes de dar las gracias "a quienes, en momentos cruciales me tendieron la mano", como es el caso de "Iñaki Gabilondo, María Esperanza Sánchez y Enric Sopena", tristemente fallecido.

"A la radio, el medio en el que nací, en el que aprendí casi todo, la radio a la que siempre quise volver y he vuelto. Y a la televisión, el medio que me permitió practicar un periodismo útil a la gente", prosiguió Paco Lobatón. Acto seguido, también tuvo un emotivo recuerdo hacia "los protagonistas de los casos que se convirtieron para mí en causa, la causa de las personas desaparecidas y sus familias buscadoras. A ellas y a las víctimas de bebés robados quiero dedicar este Ondas para que sus historias y su lucha sigan en la conversación pública".

El recuerdo de Paco Lobatón hacia los jóvenes periodistas

Por último, Paco Lobatón quiso "mencionar a quienes ahora empiezan su trayectoria, a los jóvenes periodistas les quiero decir: no os dejéis abatir por la precariedad. Os necesitamos para combatir los bulos y para hacer pervivir un periodismo independiente y veraz", sentenció, llevándose una gran ovación de todos los presentes.

🎥 #PremiosOndas | El mensaje de @paclobaton a los jóvenes periodistas: "No os dejéis abatir por la precariedad. Os necesitamos para combatir los bulos y hacer pervivir un periodismo independiente y veraz"https://t.co/RIeWSoYOMS pic.twitter.com/AMPW1zRJmS — Cadena SER (@La_SER) November 26, 2025

Algo que ya casi ni existe: TV como servicio público. https://t.co/wJ1jFK7Nou — Laura Tinajero (@laura_tinajero) November 26, 2025

Felicidades Paco Lobatón, merecido premio al presidente de @QSDglobal https://t.co/16WRsQqIlm — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) November 26, 2025

Paco Lobatón, merecido premio al presidente de @QSDglobal#ondas2025#MemoriaHistorica#Franquismo pic.twitter.com/NU9hWSsTaM — Dr. Manuel Márquez #MemoriaHistorica Terrassa (@ManelMarquezB) November 27, 2025

La gala de los Premios Ondas 2025 fue presentada por Mara Torres y amenizada por la música de Pastora Soler, otra de las galardonadas. En su discurso, la cantante recordó el parón que tuvo que hacer en su carrera tras atravesar por un delicado momento personal: "Hace ocho años que retomé mi carrera musical después de haber tirado la toalla. Esos que estuvieron ahí…Muchísimas gracias, de corazón", dijo, visiblemente emocionada.