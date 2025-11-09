La serie española que Ana Pastor recomienda ver: la más sobrecogedora y valiente de los últimos años

Este último trimestre del año nos está dejando algunas de las mejores, por no decir las mejores, series del año. Es el caso de 'Pubertat', la última ficción creada por Leticia Dolera que habla sobre una denuncia de agresión sexual y que es una coproducción de HBO Max y 3Cat.

La propia Leticia Dolera encabeza el reparto de 'Pubertat' junto a Xavi Sáez, Betsy Túrnez ('Vida perfecta'), Alexandra Russo, Jean Cruz ('La noche más larga'), David Vert, Biel Durán ('La Mesías'), Anna Alarcón ('Yakarta'), Lluís Marco ('Hospital central'), Vicky Peña ('Seis hermanas') y Carla Quílez ('La maternal', La última noche en Tremor').

'Pubertat' es calificada por la crítica como la más sobrecogedora y valiente de los últimos años y está llamada a ser una de las mejores series de este 2025. De hecho acaba de ser nominada a los Premios Forqué 2025 como mejor ficción junto a 'Poquita Fe' y 'Anatomía de un instante' de Movistar Plus+ y 'Animal' de Netflix'. Y quizás por ello Ana Pastor no ha dudado en recomendar a todos sus seguidores que la vean.

"Qué barbaridad de serie Pubertat", empieza destacando la presentadora de 'El Objetivo'. "Qué valiente y lleno de matices el trabajo de Leticia Dolera como directora. Qué capacidad de removerte y descolocarte", prosigue destacando Ana Pastor.

Pero además, Ana Pastor ha querido recalcar sobre todo el trabajo de una de las actrices más desconocidas del reparto, la joven Aina Martínez, que da vida a La Manu. "No os la perdáis", sentencia la periodista y presentadora de La Sexta.

— Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) November 4, 2025

Así es 'Pubertat', la serie de HBO Max

La armonía de una comunidad se ve truncada por una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta a tres adolescentes como culpables. Los adultos a cargo de los señalados, como agresores y como víctima, tendrán que lidiar con la tensión de la situación y enfrentarse a su propia relación con la sexualidad. En el proceso descubrirán que quizá no solo las tradiciones pasan de generación en generación, sino también los tabúes y los traumas.