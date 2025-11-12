La nueva serie española de Can Yaman completa su reparto con actores de 'La que se avecina' y 'Entrevías'

Hace unas semanas, Can Yaman revolucionó 'La revuelta' con su visita en la que habló de su nuevo proyecto y su primera serie en español. Tras darse a conocer los primeros detalles, Secuoya Studios, la productora que está detrás de la ficción ha anunciado este miércoles el reparto completo.

La ficción llevará por título 'El laberinto de las mariposas' y se trata de un thriller de ocho episodios que se rodará entre Madrid y las Islas Canarias. Con ella, el actor turco Can Yaman debuta en nuestro país como protagonista tras triunfar con series como 'Sandokan', 'El Turco', 'Viola come il mare' o 'Erkenci Kuş'.

Can Yaman encabeza el reparto de este thriller romántico en el que también figuran rostros como María de Nati ('Entrevías'), Andrea Duro ('La favorita 1922'), Félix Gómez ('La Caza', 'La que se avecina'), Noa Rollón ('Cristo y Rey'), Michelle Calvo ('Entrevías'), Leander Vyvey ('Punto Nemo'), Paco Tous ('El cuento del lobo'), Marta Solaz ('Daddy Daughter Trip'), Víctor Clavijo ('La Frontera'), Antonio Gil ('Celeste') y Jorge Suquet ('Cuando nadie nos ve').

La dirección de 'El laberinto de las mariposas' correrá a cargo de Alberto Ruiz Rojo ('Montecristo') e Iñaki Peñafiel ('Perdida') que aportan su larga y reconocida experiencia en la ficción televisiva.

La seri, que aún no tiene ni cadena ni plataforma de emisión, cuenta con la producción ejecutiva de Eduardo Galdo ('La Encrucijada'), creador de la idea original, junto a Lele Portas ('Heridas') como productora ejecutiva. Ángela Obón ('4 estrellas') y Daniel Corpas ('Cuando nadie nos ve') firman el guion, que ofrece una narrativa apasionante llena de intriga, acción y profundidad emocional.

Así será 'El laberinto de las mariposas'

Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.