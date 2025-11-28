La 1 de TVE cancela hoy la emisión de 'Aquí la Tierra' con Jacob Petrus y cambia su programación habitual

'Aquí la tierra' es el formato más consolidado de la tarde de TVE. Y además en las últimas semanas el programa de La 1 no ha parado de incrementar sus audiencias. Sin embargo, los espectadores que sintonicen este viernes el programa se encontrarán con que no se emite.

Así, al igual que ya hiciera hace unas semanas por la retransmisión de un partido de España, este viernes La 1 también se verá obligada a levantar la emisión de 'Aquí la tierra' por la retransmisión del partido de ida de la final de la Nations League femenina entre Alemania y España a partir de las 20:15 horas.

Por lo tanto, 'Aquí la tierra' queda totalmente fuera de la parrilla. 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora será el encargado de dar el relevo al equipo que retransmitirá para toda España el partido. Un encuentro que también se podrá seguir en directo en catalán con la narración de Jaume Palomar y los comentarios técnicos de la exjugadora Olga García.

En el caso del 'Telediario', se ofrecerá una versión reducida a las 21:15 horas con Pepa Bueno durante el descanso del partido. Y justo al finalizar el partido, La 1 emitirá como cada viernes su doble sesión de Plan de C1ne con 'Criminal' y 'MacFarland USA', dos películas protagonizadas por Kevin Costner.

Así queda la programación de La 1 este viernes sin 'Aquí la tierra':