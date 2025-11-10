Gonzalo Miró solo requiere de un minuto y medio, y un dato, para desmontar a Andrea Levy en TVE

Tras la dimisión de Carlos Mazón continúa la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en la Comunidad Valenciana con las negociaciones entre el PP y Vox para nombrar a su sustituto. Este lunes, en 'Directo al grano' han analizado la situación con Andrea Levy y en un momento dado Gonzalo Miró ha tenido que desmontarla en directo.

Todo llegaba después de que Andrea Levy volviera a un tema anterior después de que en 'Directo al grano' se denunciara la estrategia del PP con privatizar la sanidad y la educación a raíz de la crisis de los cribados del cáncer en Andalucía.

"Marta, si no te importa me gustaría volver sobre el tema de la educación y el relato que se está tratando de trasladar sobre la sanidad en Andalucía, porque creo que es importante ir a los datos por encima de relatos interesados. Yo no sé lo que se decía en el gobierno socialista de Andalucía en 2018 cuando los porcentajes de recursos de presupuesto que se destinaba a empresas privadas eran del 5% mientras en el año 2025 está siendo del 3,7%, por lo que ha bajado el porcentaje de conciertos con empresas privadas", defendía Andrea Levy.

"Lo cierto es que los datos que se están queriendo trasladar alarmando al conjunto de la población sobre recortes y privatizaciones en sanidad no se sostienen en un papel con cifras. Mientras se presentaron 9.000 mir para 15.000 plazas, hay 6.000 plazas de especialidad en toda España sin cubrir, lo que afecta a que no haya radiólogos y no es un problema solo de Andalucía", insistía la política del PP antes de que Marta Flich y Gonzalo Miró la desmontaran.

Así, Marta Flich le preguntaba si "¿el alarmismo eran las mujeres y las personas afectadas por el cáncer?". "Y ahora como te he preguntado por Vox y no me respondes le doy la palabra a Emilio", añadía la presentadora al ver que su colaboradora no hablaba del tema que se estaba tratando.

"Yo entiendo que quieres que te hable de Vox pero lo que me importa son los datos de la sanidad pública", aseveraba Andrea Levy. "Yo no quiero nada, solo quiero que hables de lo que te pregunto. No voy a entrar en el cuerpo a cuerpo contigo jamás y los datos son los datos", sentenciaba Flich.

Gonzalo Miró y Marta Flich dejan retratada a Andrea Levy

Después, Gonzalo Miró no dudaba en tomar la palabra para desmontar en pleno directo los datos que había dado Andrea Levy para tratar de defender al PP. "Entiendo que habrá que hacer una comprobación mayor ,pero yo aquí según he escuchado a Andrea me he puesto a trastear rápidamente en este minuto y medio y pone que el presupuesto para la sanidad privada en Andalucía ha aumentado entre 2018 y 2024 un 38% según datos del IDIS y hay varias noticias", le soltaba el copresentador.

"Bueno Gonzalo no me hagas malabarismos, ha aumentado el presupuesto, si Juanma Moreno gasta más dinero, el presupuesto crece", trataba de defenderse Andrea Levy. "Si no hace falta que me hagan caso a mí ni a ti, basta con que los espectadores lo busquen", insistía Gonzalo. "Pero es que no sabes de matemáticas, es matemática pura", le decía la popular.

"Insisto las personas que se están manifestando y que sufren este tema lo tienen claro", sentenciaba Marta Flich. "¿Y las que se manifiestan contra Mónica García? Por hablar de todos los gobiernos que parece que no gobierna el PSOE", preguntaba entonces Levy. "Por favor Andrea, ¿me dejas avanzar? Gracias. Por favor vamos a seguir avanzando, que presento este programa", concluía la presentadora.