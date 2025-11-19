Gemma Nierga se hace fuerte en TVE con este nuevo programa para las tardes del fin de semana en La 2

Gemma Nierga vuelve a ganar presencia en TVE. Después de haber conducido el regreso de '59 segundos' el año pasado, ahora la presentadora compaginará la conducción de 'Café d'Idees' en La 2 Cat con la presentación de 'Se hace lo que se puede', un nuevo espacio de entrevistas que verá la luz este sábado 22 de noviembre en La 2 a nivel nacional.

TVE ya ha lanzado una promoción de 'Se hace lo que se puede' asegurando que se estrenará "muy pronto". Y en ella podemos ver a los invitados famosos que participarán en el programa en parejas. Entre los rostros que se sentarán con Gemma Nierga encontramos a actores de la talla de Alberto San Juan, Anabel Alonso, Melani Olivares, Elena Furiase, Edu Soto o El Langui; así como presentadores como Lorena Castell, Juanma Castaño, Alba Carrillo, Tania Llasera, Julia Varela así como otros rostros como Juan Gómez-Jurado, Jorge Garbajosa, Pedro García Aguado, Pol Espargaró o Vanesa Lorenzo.

Así, La 2 emitirá 'Se hace lo que se puede' en las tardes de los sábados y domingos en La 2 en torno a las 18:10 horas. En este espacio, todos los invitados pondrán en común sus experiencias e impresiones sobre la crianza de los hijos.

Todos compartirán con Gemma Nierga anécdotas nunca antes contadas mostrando facetas de sus vidas privadas para ayudar a los espectadores a saber cómo afrontar la crianza de los más pequeños de la casa. Además el espacio contará con la participación de expertos para abordar cuestiones como los límites, sus miedos, la importancia de la comunicación, la convivencia con pantallas y hasta el bienestar emocional.

Cabe destacar que 'Se hace lo que se puede' es la versión nacional del formato 'Farem el que podrem', que ya emitió La 2 en Cataluña en el año 2024 con Gemma Nierga como presentadora y Quera Turu, coordinador de guiones de 'Café d'Idees', como director y la producción de Carol Saliner, Irene Marín y Xavier Resina.