Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano': Patricia, José Manuel, Belén o Joon?

'Gran Hermano 20' ha llevado a cabo una nueva ronda de nominaciones con la dinámica del teléfono. Jorge Javier Vázquez, desde plató, ha realizado hasta doce llamadas a la casa de Tres Cantos y en cada una había un poder favorable o una penitencia.

Así se ha desarrollado la dinámica:

Edurne ha tenido la opción de otorgar la inmunidad a un compañero, eligiendo a Jonay.

Jonay ha nominado a la cara con un punto a Mamadou, con dos puntos a Belén y con tres a Aquilino.

Raúl ha ganado una nominación directa a quien él decidiera, y ha seleccionado a Patricia.

José Manuel se ha llevado la nominación directa, pero pudiendo nominar a la cara con un punto a Belén, dos puntos a Aroa y tres puntos a Mamadou.

Joon ha contado con el poder de endiñar seis puntos a una única persona, y el escogido ha sido Íñigo.

Mamadou ha podido nominar en el intimidad del confesionario y ha señalado con un punto a Cristina, con dos puntos a Joon y con tres puntos a Íñigo.

Paula ha optado al poder del veto a nominar, y ha elegido a Cristian. En contrapartida, ella tampoco ha podido ejercer ese derecho.

Por su parte, Desirée ha nominado a la cara con un punto a Íñigo, con dos a Raúl y con tres a Belén.

Rocío, desde el confesionario, ha dado un punto a Raúl, dos para Belén y tres para Aroa.

Belén, a la cara, ha asestado un punto a Íñigo, dos puntos a Cristian y tres puntos a Joon.

Aroa se ha alzado con la salvación directa.

Íñigo, por ser el último en coger el teléfono, se ha ganado la expulsión fulminante. Una expulsión luego no ha ratificado la audiencia en un televoto express.

Finalmente, tras estas nominaciones, Patricia, José Manuel, Belén y Joon son los candidatos definitivos a la próxima expulsión de 'Gran Hermano 20'. Y tú, ¿quién quieres que sea el próximo en salir de la casa?