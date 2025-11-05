El público dicta sentencia al estreno de la temporada 14 de 'La que se avecina' en Telecinco y se repite la crítica

'La que se avecina' ha regresado este martes a Telecinco con el estreno de la temporada 14. Lo ha hecho reemitiendo el primer episodio que ya emitió hace casi dos años y después de que Prime Video estrenara dicha temporada.

El regreso de 'La que se avecina' a la cadena principal de Mediaset coincide prácticamente con el estreno de la temporada 16, que llegará a Prime Video el próximo 18 de noviembre. Una tanda que incluirá además el capítulo 200, que contará con pases especiales en los cines para conmemorar esta efeméride.

Creada por Alberto y Laura Caballero y Dani Deorador, la nueva temporada de la comedia incluye las incorporaciones de Ana Arias (Cristina), Raúl Peña (Martín) y Rocío Marín (Greta), al elenco del que forman parte Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo, Macarena Gómez, Mamen García, Margarita Asquerino, Félix Gómez, Álex Gadea, Inma Pérez-Quirós, Carlos Chamarro, Elizabeth Larena, Jaime Riba y Álex de la Croix.

La ya de por si compleja convivencia en el céntrico edificio se trastocará con la llegada de tres nuevos moradores: una antigua conocida de los ‘montepinarianos’ y una joven pareja que regresa a la gran ciudad tras pasar un año sabático en un remoto municipio de las Tierras Altas de Soria. Chusa, cuya interpretación retoma Paz Padilla en tres episodios de esta temporada, será la nueva ocupante del piso de Noelia, la hermana menor de la marquesa Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón.

Tras convertirse en padres, Cristina (Ana Arias, 'El pueblo' y 'Cuéntame cómo pasó'), odontóloga, y Martín (Raúl Peña, 'El pueblo' y 'El secreto de Puente Viejo'), chef, se instalarán en el inmueble, donde tratarán de compaginar el cuidado de su primogénito con sus obligaciones profesionales. Abrumada por la maternidad, Cristina encontrará consuelo en sus vecinas, mientras Martín conseguirá trabajo como cocinero en la cafetería-librería de Bruno.

Asimismo, la nueva temporada de 'La que se avecina' acogerá las intervenciones especiales de destacados actores del panorama nacional, como Paloma Bloyd ('Cuéntame cómo pasó'), que en una trama de cinco episodios se pondrá en la piel de Vero, exnovia del cotizado fotógrafo Óscar Serra; Ernesto Sevilla ('Lo dejo cuando quiera' y 'Muchachada nui'), que volverá a la serie para dar vida en un capítulo a Teodoro, el hermano de Amador; y Ángel Jodrá ('El pueblo') que se pondrá en la piel de Ramón, padre de Amador, que sorprenderá a su hijo con una visita inesperada.

Tras el regreso en abierto de nuevos capítulos de 'La que se avecina' los espectadores que han reaccionado el estreno en 'X' han tenido una sensación repetida. "Volver no vuelve nada, salió en Amazon hace ya tiempo" o "Vuelve a verse lo mismo sí. La cara de imbéciles que se nos quedó a todos", han sido algunos de los comentarios de los usuarios.

#VuelveLQSA Este hashtag es tan relativo…Es que volver no vuelve nada salió en Amazon hace ya tiempo — . (@daanii8259) November 4, 2025

CUIDAO A LA CARA DE IMBÉCILES QUE SE NOS QUEDO A TODOS — Steven (@StevenRodMar) November 4, 2025

Un año después de estrenar en Prime, lo estrenan elñn TV. Ya ni me acuerdo de qué trata la temporada 😂😂 #VuelveLQSA — Irati (@Iratitalycual) November 4, 2025

#VuelveLQSA Suerte con el Share, esta temporada la vi hace 2-3 años en prime. — Candela (@Sarandonga58) November 4, 2025

Estoy viendo el primer capítulo de la 14ª temporada de 'La que se avecina' y hay que ver lo que ha cambiado la serie 😅🥴 #VuelveLQSA — M. (@Manuctp1) November 4, 2025

