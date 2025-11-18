El especial de Xabier Fortes en TVE sobre el franquismo se emitirá desde un lugar en el que nunca se ha hecho televisión

RTVE conmemora el fin del franquismo y el inicio de la democracia bajo la marca '20-N: 50 años del gran cambio'. Este próximo jueves 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte del dictador Franco y la corporación, en su ejercicio de servicio público, recordará esta señalada fecha en la historia de España con especiales informativos en todos sus canales.

Para empezar, este miércoles 19, 'La noche en 24 horas', el programa comandado por Xabier Fortes en el Canal 24 horas, conmemorará la noche en la que se dice que murió realmente el generalísimo con una emisión especial que cambiará radicalmente de escenario.

Abandonará los estadios de Torrespaña por un día y se realizará desde el Pazo de Meirás (A Coruña), uno de los lugares, junto al Palacio de El Pardo, más asociados al régimen franquista y declarado bien de interés cultural. Es la primera vez que un programa de televisión se emite desde allí, por lo que RTVE marcará un hito con esta retransmisión.

Será una emisión monográfica, en riguroso directo, en la que se analizará este periodo histórico de la mano de expertos. Xabier Fortes estará acompañada del historiador Julián Casanova -autor de la última biografía sobre Franco- y de varios analistas. Participará también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Sada, donde se ubica el Pazo de Meirás, Óscar Benito Portela.

Además, Xabier Fortes recorrerá con el historiador Lorenzo Fernández Prieto los escenarios más simbólicos del franquismo. Entretanto, a lo largo del especial 'LA noche en 24 horas', se escrutará también la evolución del régimen franquista e incluirá filmaciones del NODO que ayudarán a retratar como fue aquel oscuro periodo y la vida del dictador.