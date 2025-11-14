El auténtico motivo por el que Vicente Vallés ha desaparecido de 'Antena 3 Noticias 2' esta semana

Los espectadores fieles de Antena 3 y sobre todo de 'Antena 3 Noticias' se habrán sorprendido al ver como su presentador estrella, Vicente Vallés, ha dejado su puesto en la segunda edición en los últimos días sin previo aviso.

Así, Vicente Vallés ha faltado a su puesto en 'Antena 3 Noticias 2' tanto el miércoles 12 como el jueves 13 y faltará este viernes 14 de noviembre. En su lugar ha sido Esther Vaquero, la copresentadora de dicha edición, la que se ha encargado de conducir en solitario el informativo.

La ausencia de Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias 2' ha coincidido justo cuando su mujer Ángeles Blanco ha llegado a la edición nocturna de 'Informativos Telecinco' para tratar de relanzar las audiencias del telediario que conduce Carlos Franganillo que no levanta cabeza.

Además, con su desaparición, Vicente Vallés no ha podido hacer sus habituales editoriales en la semana en la que se ha producido el juicio al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Cabe destacar que los motivos que han apartado a Vicente Vallés de 'Antena 3 Noticias 2' no tienen nada que ver con ningún problema personal ni enfermedad sino con su faceta de escritor. Así, tal y como él mismo ha compartido se encuentra de promoción de su última novela, 'La caza del ejecutor', en Estados Unidos y este jueves la presentó en Miami.

Será el próximo lunes cuando Vicente Vallés regrese a su puesto de presentador según avanza Bluper. Una ausencia que no ha trastocado las audiencias pues el informativo nocturno de Antena 3 no se ha resentido y se ha mantenido líder de audiencia con un 19,1% y 2,2 millones el miércoles y un 18,8% y 2,2 millones el jueves.