Ainhoa Arteta se planta en 'El programa de Ana Rosa' y esta es la razón: "No quiero hablar; no me parece justo"

Ainhoa Arteta ha tensionado su colaboración en 'El programa de Ana Rosa' este miércoles al asegurar que se plantaba de la tertulia sobre las memorias de Juan Carlos I y que no iba a emitir ningún comentario al respecto de este asunto por un motivo "ético-personal".

El magacín matinal de Telecinco ha desgranado algunos de los titulares más relevantes de ese libro recién publicado, donde el ex monarca admite, por primera vez, sus relaciones fuera del matrimonio. En esta parte se ha puesto el foco especialmente, deslizándose supuestas "extorsiones" del emérito a mujeres con las que fue infiel a la reina Sofía.

"Incluso a lo mejor hay alguien aquí en este plató", ha soltado con sorna Pilar Eyre que, como acreditada especialista en información sobre la Casa Real, ha participado puntualmente en la sección de 'El Aperitivo' de 'El programa de Ana Rosa'. Tras esas palabras, en tono jocoso, las miradas han apuntado a Ainhoa Arteta.

"A mí que me registren", ha replicado la soprano, que acto seguido ha dejado clara su línea roja: "Yo de este tema no quiero hablar porque me considero monárquica y, además, porque quiero mucho al rey Juan Carlos y, sobre todo, a la reina Sofía".

"Yo nací en el 64 y vengo de los tiempos (del franquismo). Aquí nos olvidamos todos de dónde veníamos y cómo evolucionó todo y de ese trabajo ímprobo que hicieron estos reyes, tanto Juan Carlos como Sofía", ha reprobado Ainhoa Arteta ante Ana Rosa Quintana y el resto de tertulianos, lamentando a su vez que no se honre esa labor.

"Pasar por alto todo ese trabajo no me parece nada justo", ha denunciado la cantante sin rodeos, para volver a reiterar que no iba a participar en el coloquio que se había montado en 'AR' sobre las controvertidas memorias del Rey: "Y, lo siento, pero, por una cuestión personal, no quiero opinar de esto".

"Bueno, pero es que aquí estamos para opinar", le ha afeado Pilar Eyre. "Claro, estamos todos opinando", ha apostillado en la misma dirección Luis Pliego, director de la revista Lecturas. "Pero si no quiere opinar que no opine, y ha dado su punto de vista ético-personal", le ha defendido Ana Rosa. "Yo tengo derecho a no opinar, ya está", ha rematado Ainhoa Arteta, muy firme en su postura.