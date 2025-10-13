Varapalo para RTVE: Eurovisión cancela la votación sobre la permanencia de Israel fijada para noviembre

Coincidiendo con la firma del acuerdo de Paz entre Israel y Hamás propuesto por Donald Tump, la UER ha anunciado que finalmente cancela la votación prevista para noviembre sobre si Israel tenía que ser expulsado o no del Festival de Eurovisión 2026.

En un principio, la UER tenía acordado hacer un debate abierto a principios de diciembre, pero tras la presión de varios de los países miembros y coincidiendo con el anuncio de RTVE de no participar en el certamen si Israel no era expulsado, el organismo que une a las radio televisiones europeas optó por adelantar la cita a noviembre.

Según ha avanzado el medio austriaco, Destandard, la UER ha decidido finalmente realizar un debate "abierto y personal" en la próxima asamblea de la UER, que tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre. Eso sí, parece que ya no se plantea que se realice una votación de los miembros de las corporaciones públicas de radiodifusión sobre la participación o expulsión de La KAN, la televisión israelí.

Esta decisión de la UER coincide además de con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Netanyahu y Hamás con la información de otro medio austriaco que aseguró que el Gobierno del canciller de Christian Stocker, del partido ÖVP (Partido Popular Europeo), habría presionado para que la televisión ORF y el Ayuntamiento de Viena renunciasen a ser la sede de Eurovisión 2026 en el caso de que Israel fuera expulsado del certamen. "Es inaceptable que nosotros, precisamente, prohibamos a un artista judío venir a Viena", defendió.

Austria se uniría así a otros países que también han presionado para evitar que Israel sea expulsado de Eurovisión 2026 como es el caso de Alemania y Polonia. Mientras, que entre las televisiones y países que han anunciado que se retirarán del certamen si la televisión del gobierno genocida no ex expulsada se encuentran RTVE (España) junto a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.