Rosa López confiesa su calvario por el problema de salud que sufre: "Nunca he compartido esto"

Preocupación por el estado de salud de Rosa López, o 'Rosa de España'. La que fuera ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' se ha sincerado con la revista 'Semana' sobre la delicada situación que atraviesa y que, según ella misma reconoce, "me ha provocado momentos muy duros" hasta tener un diagnóstico.

La artista había recibido algunas críticas por su diferente forma de cantar en los últimos tiempos. Algo que se debe a un problema de salud que le hizo incluso dudar de su capacidad sobre el escenario y le hizo perder la confianza en sí misma. "En los conciertos y pruebas de sonido no sabía qué me pasaba", lamenta la granadina.

"Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento. Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo afronto", asegura Rosa López.

Así es la enfermedad que padece Rosa López

Tras ganar la primera edición de 'Operación Triunfo', en el año 2001, el público, el mismo que la apodó 'Rosa de España', la eligió para que nos representara en el Festival de Eurovisión con su mítico tema 'Europe's Living a Celebration'. Sin embargo, unos problemas en las cuerdas vocales no tardaron en amargarle su carrera. Eso, y los comentarios malintencionados de la gente. "Es que ya no canta como antes", se podía escuchar en la calle. Ahora, la cantante ha decidido dar un paso al frente y contar el problema de salud que padece y por el cual, efectivamente y para su desgracia, "ya no canta como antes".

Según reconoce en la citada revista, esos comentarios le provocaron una gran impotencia de la que no era capaz de salir. "En una era donde todos opinan y todos son maestros de todo…", lamenta Rosa López, quien este verano sacó su nuevo trabajo discográfico, '12 diamantes negros', con el que, precisamente, pretendía pulir sus propios miedos.

La granadina sufre una hipoacusia conductiva o mixta. Se trata de una dolencia que se manifiesta como una dificultad para oír tonos de frecuencia media y alta, y es más común en un oído. Puede ser causada por varios factores, como acumulación de cerumen, infecciones de oído, daños en el tímpano o en los huesecillos del oído medio. Es importante consultar a un profesional sanitario para que haga un diagnostico preciso de la situación, y prescribir el oportuno tratamiento.