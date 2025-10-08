Quién es quién en 'Sin Gluten': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de comedia de TVE

TVE está de estreno. Este miércoles lanza 'Sin gluten', su nueva apuesta por la comedia con Diego Martín como protagonista. El actor de 'Muertos S.L.' encabeza el reparto de esta ficción creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina', Javier Aguayo y Germán Aparicio.

'Sin gluten' es una comedia que cuenta la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos, interpretado por el actor Diego Martín. Humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas se dan la mano en esta comedia fresca y gamberra. Podrá verse en cuatro noches únicas para irnos a la cama con una sonrisa.

Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, ‘Sin Gluten’ reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.

Conoce a todos los personajes de 'Sin gluten'

Los profesores de la escuela

Diego Martín es Ricardo

Lleva bastante mal haber pasado de ser el chef de su propio restaurante de lujo a estar frente a unos niñatos que no saben ni freír un huevo. Le importan bastante poco sus estudiantes; es muy exigente con ellos, y solo busca volver cuanto antes a su restaurante. Pero para ello ha de dejar definitivamente el alcohol.

Alicia Rubio es Sonia

Es la tutora educativa de la escuela. Ella y Jaime, el director, son pareja. Ahora que el reloj biológico de Sonia marca la hora de dar un paso más en la relación, Jaime no se siente preparado para ello.

Adam Jezierski es Fred

Es el profesor influencer. Ricardo le hará sentirse amenazado y lo considerará su enemigo. Chef motivacional, sube vídeos a las redes en los que anima a sus seguidores a dejar de ser unos losers y “seguir creciendo” con sus recetas y consejos vitales.

Antonio Resines es Jacinto

Lleva siendo el conserje de la escuela, además de dealer de los alumnos, desde que se inauguró. Aparentemente se lleva bien con todo el mundo; pero es un tipo duro a pesar de su imagen cordial.

Iñaki Ardanaz es Jaime

Director de la escuela de cocina. Admira profundamente a Ricardo. Pese a los conflictos y recaídas de éste, Jaime confía en él y le ofrece varias segundas oportunidades.

Teresa Cuesta es Mapi

Es la profesora de cocina vegana y amiga íntima de Sonia, de la que será su paño de lágrimas.

Los alumnos y sus familias

Daniel Triana es Yoel

Es un chico latino con un look agresivo que al principio chocará frontalmente con Ricardo. Vive con su abuela, Olga, de la que descubrirá secretos que lo dejarán totalmente alucinado.

Paula Muriana es Candela

De raza gitana, es una chica descarada y reivindicativa que no se calla ni una. Le encanta el rap y graba vídeos que sube a sus redes siempre que puede.

Najwa Khliwa es Amina

Nacida en Marruecos pero criada en España, es muy inteligente y le encanta escribir poesía. Sus buenas calificaciones le han servido para ganarse una plaza en el piso tutelado en el que vive con Candela, a la que no soporta.

Lucas Miramón es Luis

Es un niño pijo que no encuentra motivación para estudiar, pero su padre lo matricula en la escuela para que empiece desde abajo como hizo él. Se siente profundamente atraído por Candela.

Alfonso Lara da vida a Alfonso, el padre de Luis que es quien decide inscribirle en la escuela de cocina para que aprenda de verdad el oficio. Maite Sandoval es Marisa, la madre de Luis, que no apoya esta decisión, pero sabe que no tiene mucho que decir. Alfonso y ella tienen un matrimonio peculiar, como sus problemas, ella es una adicta a las compras que dará mucho que hablar.

Tadeo Masó es Javier

Es un verdadero amante de la cocina. Ha estudiado a los grandes chefs y quiere llegar a lo más alto, pero tener Asperger no le ayuda: para él las recetas son como fórmulas matemáticas y no deja lugar a la improvisación.

Jordi Aguilar interpreta a Pedro, el padre de Javier, mientras que Leire Ruiz da vida a Celia, la madre. Esta complicada familia la complementa Vega Céspedes, que interpreta a Irene, la hermana menor de Javier.

Personajes secundarios

Fernando Tejero es Helio

Helio es el socio de Ricardo en el Malandar. Él será quién le de un toque de atención al chef y le impida seguir con su trabajo hasta que tome las riendas de su vida.

Marta Fernández Muro es Marga

Marga es la madre de Ricardo, una mujer poco convencional que ahora comparte su vida con un nuevo compañero, Max, interpretado por Richard Coolins-Moore. Los dos harán más complicada la vuelta de Ricardo a su antigua casa.