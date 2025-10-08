Quentin Tarantino recomienda esta serie que ha visto tres veces y disponible en estas dos plataformas

"Ninguna otra serie la he visto tres veces", sentenció Quentin Tarantino, uno de los cineastas más importantes e influyentes de las últimas décadas, sobre la producción por la que tiene predilección en una entrevista al medio Vulture recientemente.

En sus declaraciones, el director de emblemáticas cintas como 'Pulp Fiction' y 'Érase una vez en Hollywood' aseguró que 'The Newsroom' era la única serie que había sido capaz de ver hasta en tres ocasiones, recomendándola encarecidamente a los espectadores por sus brillantes guiones como principal cualidad.

Además, en esta fascinación que Quentin Tarantino tiene por la citada ficción puede que tenga mucho que ver que su creador sea Aaron Sorkin, guionista con el que ha llegado a trabajar para 'Marea roja', película de 1995 con Denzel Washington y Gene Hackman. Precisamente, sobre Sorkin, afirmó que se trata del "mejor escritor de diálogos de toda la industria".

Respecto a 'The Newsroom', Tarantino no dudó en reconocer abiertamente que "la veía los domingos cuando se estrenaba el episodio, luego la repetía enseguida... y además volvía a verla durante la semana solo para disfrutar los diálogos".

'The Newsroom' se emitió entre 2012 y 2014 en Estados Unidos. Consta de tres temporadas y un total de 25 capítulos, y está ambientada en la redacción de un noticiero ficticio llamado 'News Night'; mostrando los entresijos de la redacción y de la parte de la televisión que no ven los espectadores.

El actor protagonista es Jeff Daniels e interpreta a Will McAvoy, un presentador renegado que intenta devolver la dignidad al periodismo televisivo junto a un equipo que lucha contra las presiones de la política y la inmediatez. El reparto protagonista lo completa Emily Mortimer.

Para quienes quieran seguir la recomendación de una leyenda del cine como Quentin Tarantino, 'The Newsroom' se encuentra actualmente disponible en dos plataformas para poder devorarla: HBO Max y Movistar Plus+.