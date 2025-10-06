Marta Peñate lanza un comunicado tras las acusaciones de montaje en 'Supervivientes' con Tony Spina

A pocas horas de que 'Supervivientes All Stars' se convierta en el escenario de la primera boda oficial celebrada en un reality show, Marta Peñate ha lanzado un comunicados sobre su polémico enlace con Tony Spina en los Cayos Cochinos. La canaria ha lanzado una tajante advertencia a todos los que la critican, dejando claro que nada puede arruinar el día más especial de su vida junto a su pareja.

"Estoy aquí en Honduras y me llega todo lo que dice la gente amargada desde España, digo amargadas porque no han conseguido un amor como el mío en su vida", ha comenzado explicando la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' en su última publicación de Instagram, donde ha mostrado el proceso de elección del vestido de novia que lucirá este martes en 'Tierra de nadie'.

Marta Peñate se planta ante las críticas por su boda en Honduras: "El amor no se compra con dinero"

Así, Marta Peñate no ha tardado en dirigirse a todos los que la han señalado por su "puro teatro" en Honduras. "Voy a decir cosas… el amor no se compra con dinero, estoy en Honduras cobrando 0 euros, me voy a casar pudiendo hacerlo en España remunerado, pero lo dicho, el amor no tiene precio. Y Sí me caso en Honduras, y la boda es real", ha sentenciado la periodista.

"Mis seguidores sabéis el motivo del casamiento: no tengo tiempo en España, no tengo tiempo porque estoy con el tema del embarazo, y no me puedo permitir los nervios de una boda, mucho menos preocupaciones extras", ha continuado explicando la que fue concursante de 'Gran Hermano', echando por tierra las acusaciones de haber sacado rédito económico de un momento tan especial como su boda al celebrarla en el reality de Telecinco.

Storie de Marta Peñate en Instagram

A su vez, ha terminado el comunicado aclarando por qué ha decidido dar el paso en lugar de esperar. "Mi meta es conseguir quedarme embarazada, pensaba casarme una vez lo consiguiera, pero se me dio esta oportunidad y la aproveché. Y sí, a partir del martes Tony será mi marido. Nadie me va a joder este día tan bonito. Nadie", ha terminado advirtiendo Marta Peñante, desoyendo las duras críticas en redes.

El anunciado enlace de 'Supervivientes' tendrá lugar este martes, 7 de octubre a las 22:00 en Telecinco, y la lista de invitados, que la propia canaria decidió durante la gala de este domingo, incluirá a todos los concursantes de la edición a excepción de Alejandro, Gloria Camila, Carlos y Miri, que han quedado fuera de la lista pero podrán seguirla desde la distancia.