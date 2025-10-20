Marta Flich le pregunta a Javier Ruiz cómo prefiere que le echen de TVE y hay algo que le llama la atención

Javier Ruiz ha dado este lunes el salto a 'Directo al grano' para ser entrevistado por Marta Flich y Gonzalo Miró aprovechando el histórico momento que atraviesa 'Mañaneros 360' después de consolidar su liderazgo absoluto junto a 'La Hora de La 1'.

Nada más saludarle, Marta Flich no ha tardado nada en preguntarle por las amenazas de Manuel Mariscal, diputado de Vox, con entrar a TVE con motosierra y lanzallamas cuando lleguen al poder para despedir a profesionales como él o Silvia Intxaurrondo.

"Oíamos lanzallamas o motosierra, yo no sé ¿si crees que te queda mucho o poco en TVE? ¿Cómo prefieres que te echen? ¿Y por qué crees que incomodas a la derecha?", le preguntaba Marta Flich. "Yo creo que incomodamos a los que buscan que desconecte la gente, no necesariamente la derecha y solo la derecha. Nos han convencido de que no hay nada que hacer, que todo está hecho", empezaba señalando Javier Ruiz sobre lo que más le llama la atención de esta campaña contra RTVE.

Y es que el presentador de 'Mañaneros 360' lanzaba una reflexión muy importante sobre lo que nos estamos jugando cada día. "Nunca había sido más importante conectar, nunca había sido tan importante la información y nunca nos habíamos jugado tanto. Lo estamos viendo en EEUU donde está en juego la democracia y en España también, está en juego la democracia. Una ciudadanía informada es la democracia, solamente con información se pueden tomar decisiones", recalcaba Javier Ruiz de primeras.

"Y yo creo que estamos incomodando a la gente a la que estamos informando, hay partidos que lo ven y dicen no", proseguía diciendo. "¿A los que les molesta la democracia o por qué está en juego?", le repreguntaba Marta Flich. "A los que les molesta que la ciudadanía participe, que sepa, que juegue, que vote. Todos estos que durante tanto tiempo nos han dicho que no hay nada más democrático que el voto o el mando a distancia lo que no quieren es que toques ni el voto ni el mando a distancia. No quieren que te informes y por eso dicen que todos son iguales y no es verdad", aseveraba el presentador.

Javier Ruiz cuestiona a los que se visten de periodistas

Por su parte, Gonzalo Miró se preguntaba qué era lo que más les molesta si el enfoque de las noticias y las tertulias o que se vea mucho la televisión pública y no la puedan controlar. "Les molesta la información. Todo el mundo tiene derecho a sus opiniones pero los hechos son los que son, los hechos no es 'hay una crisis migratoria en España', no es verdad por mucho que lo repita Abascal o su portero. No es verdad, tenemos una situación de país que no avala eso. Lo que le molesta son los datos. Cuando el dato te mata el relato de repente molesta. No molestamos nosotros, molesta la realidad y les molesta quienes cuentan la realidad y entonces dicen que manipulamos. Nosotros lo que hacemos es información, a veces es incómoda para el Gobierno y otras para la oposición", contestaba Ruiz. "No molestan Marta, Gonzalo, ni Ruiz, ni Intxaurrondo, no, lo que les molesta es no controlar el relato y que demos información", añadía.

Después de recordar algunos enfrentamientos de Javier Ruiz con algunos políticos o ex políticos como Pablo Iglesias, Alfonso Serrano o Isabel Pérez-Moñino, el presentador de 'Mañaneros 360' dejaba claro que él solo se dedica a desmentir las falsedades que suelten sus invitados. "Nuestro trabajo es no permitir la mentira, es ser el Tribunal Supremo de la verdad. Si alguien de izquierdas nuestro trabajo es decirlo y si alguien de derechas miente nuestra obligación es denunciarlo. Camuflan muchas ocasiones como enfrentamientos ideológicos lo que son enfrentamientos fáticos", se defendía. "Lo que me incomoda es que hay mucha especie invasora y gente que se disfraza de periodista acosándome a mí o a mi familia y esos no son compañeros", añadía al respecto.

"¿Hay dos tipos de periodismo o hay un periodismo y lo otro es otra cosa?", le repreguntaba Marta Flich. "No, solo hay un periodismo, que no le engañen a usted. Aquí tú tienes información y luego tienes otras cosas que provocan disentería informativa. El periodismo es periodismo de datos, tú puedes tener un punto de vista, todos lo tenemos, incluso quién nos ve y dice que yo no soy de derechas ni de izquierdas", concluía.

Por último, Javier Ruiz se preguntaba por qué nunca se ha hablado de un escándalo de corrupción en el mundo del periodismo. "En este país han tenido escándalos de corrupción hasta los payasos, los hemos tenido de todo tipo y nunca ha estallado un escándalo de corrupción periodística, ninguno de los que sabemos que lo son y sabemos lo que hacen, ¿ninguno? La gran pregunta es ¿qué pasa que no la hay o no la contamos? Y lo mejor de todo es que los que han pasado esa línea son los que más lecciones de ética periodista nos dan a nosotros", añadía.