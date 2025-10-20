Javier Ruiz desarticula a los que no se creen las audiencias de TVE disparando este dardo a Mediaset y Atresmedia

Como ya avanzaron Marta Flich y Gonzalo Miró el pasado viernes, Javier Ruiz ha visitado este lunes 'Directo al grano'. Y en su entrevista, el presentador de 'Mañaneros 360' no ha dudado en contestar a todos los que en los últimos tiempos están atacando a RTVE e incluso dejando entrever que habría manipulación en las audiencias.

Así, Javier Ruiz no se reprimía al hacer un análisis sobre lo que está pasando en el periodismo y por qué esta TVE está haciendo tanto daño a Atresmedia y Mediaset y a algunos de sus rostros sin llegarles a nombrar directamente. "Yo tengo un diagnóstico sobre el periodismo. Hay miedo al paro, porque en este país ahora todo el mundo está disparando contra esta casa, me llama mucho la atención, hay un ataque primero contra TVE y después contra quién mide las audiencias de TVE que es Kantar Media", empezaba diciendo.

"De repente quien mide las audiencias de esta casa, de Antena 3 y Telecinco se ha convertido en un objetivo a batir. Es muy curioso porque cuando os da el liderazgo a vosotros, Kantar Media manipula, pero debe ser manipuladora a tiempo parcial. Debe ser fija discontinua cuando le da el liderazgo al informativo de Antena 3 a mediodía, y eso no es manipular, es lo natural. A ver si no es manipulación a tiempo parcial, a ver si es que hay jetas y delincuentes a tiempo completo ahí fuera en el periodismo. Tenemos gente que debería mirarse un poquito", reflexionaba de forma rotunda Javier Ruiz.

Tras ello, el copresentador de 'Mañaneros 360' junto a Adela González proseguía diciendo por qué hay tanto miedo a señalar a los grupos privados. "Hay miedo al paro porque hay dos empresas televisivas en este país. Solo dos controlan el 85% de la facturación que hay en España. Si te quedas en el paro y una y dos te vetan no vuelves a trabajar en tu vida. Así que se comulga con ruedas de molino cosas que son de corrupción de libro, que sabemos, que conocemos todos y deberíamos decir hasta aquí y que no se dispare al pianista. Kantar está contando lo que está pasando, que hay gente que viene aquí y no le dispare usted a los compañeros porque usted tienen mucho que callar", sentenciaba.

Javier Ruiz se refiere a sus rivales y por qué molesta su liderazgo

Era entonces cuando Marta Flich le preguntaba a su compañero que "¿cuánto molesta vuestro liderazgo?". "El nuestro y el vuestro, porque molesta una televisión que se ve. ¿A quién? Pues a los medios que lo están perdiendo, porque hasta ahora era relativamente cómodo, en fin, levantar cada mañana y decir en este país no hay ultraderecha; y de repente tú, y tú, y yo, y Silvia Inxtaurrondo, y Pepa Bueno y todos los compañeros de esta casa estamos diciendo oye no, aquí no hay un problema con los inmigrantes, aquí hay un problema con el racismo político, ese es el problema", aseveraba en clara alusión a sus rivales de las mañanas como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso o Antonio García Ferreras, sin nombrarlos directamente.

"En la calle hay una convivencia bastante natural y en la economía. ¿Cómo sigue este país si la mitad de los que están trabajando en la obra los deportas y deportas al 70% de los que trabajan en restaurantes y al 80% de los que trabajan en el campo? ¿Cómo sigue este país funcionando sin inmigrantes? ¿Y qué ocurre?, que si tú pones este tema sobre la mesa le acabas de romper la agenda política a alguien que está construyendo una agenda sobre el miedo y la mentira porque la mentira siempre da mucho más miedo que la realidad", destacaba Javier Ruiz.

"Y cuando te hacen ver espejismos y tú lo contrastas con la realidad de repente el gilipollas eres tú, eres tú el que manipula y son esos otros medios los que dicen que tú manipulas. Insisto, no disparen al pianista. Yo entiendo que tenían ustedes un plan estupendo pero ni hay manipulación a tiempo parcial ni hay en fin recorrido aquí, hay delincuentes a tiempo completo fuera", concluía el presentador.