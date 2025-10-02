Marisa Martín Blázquez, desesperada, denuncia en 'El programa de Ana Rosa' su calvario: "Me deben 21.000 euros"

Marisa Martín Blázquez ha dejado a un lado su puesto de colaboradora en 'El programa de AR' este jueves para convertirse en uno de los temas principales de la tertulia. La periodista del corazón recurría de forma desesperada al espacio de Telecinco para denunciar el infierno que vive desde hace dos años con unos inquiokupas en una de sus propiedades en el municipio de Torrelodones en Madrid.

"Tengo unas personas que no me pagan y un juzgado que no contesta", ha comenzado denunciando la colaboradora del magacín, confesando su desesperación ante la situación que continúa extendiéndose sin ningún tipo de respaldo por parte de la justicia. "Le dije que sentía la situación, pero que tenía que entender mi postura y me dijo: 'lo entiendo, feliz año'", ha recordado la periodista.

Marisa Martín Blázquez relata su calvario tras la okupación de una de sus propiedades: "El juzgado no me admite la demanda de desahucio"

Como ha explicado en directo en 'El programa de AR', los impagos comenzaron en noviembre de 2023 y a lo largo de estos casi dos años ha tratado de atajar el problema por la vía judicial sin éxito. "Volvimos a presentar la demanda, poniéndolo hasta en negrita, como si fuera para tontos", ha explicado Marisa Martín Blázquez, recordando cómo rechazaron su primera demanda de desahucio por "defecto de forma".

Marisa Martín Blázquez en 'El programa de AR'

"Curiosamente, después de no haber recibido noticias durante muchísimo tiempo, ayer, cuando escribí a Ana Rosa para que lo dijera en directo, por la noche me ponen un mensaje pidiéndome que quedásemos hoy en Torrelodones para hablar", ha subrayado la colaboradora del matinal de Telecinco."Si vamos a quedar para que me pagues los 21.000 euros, quedamos, pero si no, no", sentenciaba.

A su vez, Marisa Martín Blázquez ha denunciado que, además de la gran cantidad de deuda que se acumula por los impagos del alquiler, ha ido perdiendo dinero con el paso de los años pues el valor de mercado ha cambiado en la zona. "Yo sigo pagando los impuestos del municipio y de todo… Me está costando dinero mantener esta vivienda", insistía.

"Lo hicimos a través de una inmobiliaria de confianza y los inquilinos, para alquilarlo, nos presentaron unas nóminas absolutamente por encima de la media. Por lo cuál confiamos. Y me estuvo pagando durante un año...", continuaba explicando la periodista, enumerando las distintas excusas por las que comenzaron a retrasarse los pagos.

"Estoy en un limbo porque el juzgado todavía no me ha admitido la demanda de desahucio", terminaba denunciando la colaboradora de Ana Rosa Quintana, que tras exponer su calvario en el programa lamentaba cómo el proceso judicial aún se encuentran en vías de ser abierto, sin ningún tipo de respuesta a la situación irregular de sus inquilinos, que superará los dos años este noviembre.