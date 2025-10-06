La revolucionaria noticia sobre el futuro inmediato de 'Supervivientes' con varios concursantes vetados

La organización de 'Supervivientes All Stars' se encuentra inmersa en los preparativos de la boda de Marta Peñate y Tony Spina. El pasado jueves, durante la gala comandada por Jorge Javier, el concursante recibió la visita de su pareja quien, en calidad de primera ganadora de la versión 'All Stars' del reality de supervivencia, les anunció la unificación. Su visita dio para mucho más y es que la joven no dudó en pedirle matrimonio a su chico.

Tras el "sí quiero" de Tony Spina, el equipo de 'Supervivientes All Stars' se ha puesto manos a la obra con el enlace. Ya durante la gala dominical, tanto Marta como Tony han participado en una prueba en la que, a través de los puntos conseguidos, ambos han podido contratar distintos elementos de su boda como la música, el vestido o el ramo de la novia. También durante el espacio comandado por Sandra Barneda, los dos han hecho público el paso que han decidido dar: "¡Que nos casamos!".

Una ceremonia que todos sus compañeros han recibido entre vítores y aplausos. "No todos vais a estar invitados", les ha advertido la presentadora. Dicho y hecho puesto que los prometidos han podido escoger a sus invitados. Antes de ello, el reality ha confirmado la fecha de la tan ansiada celebración. "Lo van a hacer el martes, una boda real que vamos a hacer en directo", ha añadido la también meteoróloga, quien ha asegurado que los prometidos apenas disponían de cinco invitaciones a repartir.

El listado de invitados al enlace entre Marta y Tony al completo

"Esto para mí es para la persona más importante que, Adara, eres tú", ha comunicado Marta Peñate antes de darle su invitación a la joven. Acto seguido, Tony Spina ha añadido un invitado más: "No podía ser de otra forma. Me llevo muy bien con él desde el minuto uno y somos inseparables... Torres".

Por su parte, la canaria ha propuesto a Noel Bayarri como asistente a la ceremonia, algo que no le ha hecho mucha gracia al novio. "Si tú quieres, invítalo. La boda es de los dos", ha acabado diciendo. Las invitaciones se han completado con la elección de Iván González por parte de Tony Spina.

Finalmente, Marta Peñate le ha ofrecido a su pareja elegir entre Gloria Camila o Jessica. "Creo que la que menos recompensa ha tenido ha sido Jessica", ha terminado diciendo el concursante antes de escoger al padrino y madrina. Tal y como han señalado, Adara Molinero y Rubén Torres desempeñarán dicho papel.

Los invitados de la boda de Marta y Tony:



Adara, Torres, Noel, Iván y Jessica



Se celebrará el martes en 'Tierra de nadie' 👏🏻



🏝️ #ConexiónHondurasAllStars5

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/24KUVNR5MS — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 5, 2025

A diferencia de sus compañeros, Miri Pérez Cabrero, Alejandro Albalá, Carlos Alba y Gloria Camila se quedan sin participar en el enlace al no ser invitados y, por ende, vetados por los novios.

Es necesario remarcar que no asistir a la boda no solo supone perderse uno de los momentos más especiales de la edición, sino que éstos no dispondrán de los beneficios que supone estar invitados.

En otras palabras, los vetados no podrán probar bocado a la tarta ni al surtido de saladitos. Tampoco recibirán un pequeño kit con una lata y lentejas a modo regalo que los novios han decidido tener con los que sí participarán.