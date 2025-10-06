Pánico en 'Supervivientes' por lo ocurrido con Rubén Torres en la apnea: "Hasta que no ocurra una tragedia…"

Como viene siendo habitual, la organización de 'Supervivientes All Stars' ha retado a los concursantes a participar en arduos desafíos a cambio de suculentas recompensas. Una de esas dinámicas ha sido la tradicional prueba de la apena que el reality ha recuperado y que ha llevado a Rubén Torres a lo más alto no solo por alzarse como ganador, sino por el pánico y la angustia que ha provocado.

En concreto, el reality ha enfrentado a Torres con Jessica Bueno al imponerse al resto de sus compañeros en las pruebas acontecidas durante la gala dominical. "Torres y Jessica se miden en ese duelo de ganadores, han sido los mejores en los juegos que hemos disputado hoy. Están muy concentrados los dos y se van a medir en esta apnea", ha confirmado la presentadora.

Sobre lo que supone vencer en esta dinámica, Laura Madrueño ha informado: "El superviviente que más aguante ganará esta noche el altar de Poseidón y, por tanto, un privilegio que conoceremos más adelante". Acto seguido, la presentadora les ha indicado a los concursantes que, aunque su compañero saliera del agua, éstos podrían continuar en apnea y batir marca personal manteniéndose el máximo tiempo posible.

Con las instrucciones ya lanzadas, la organización de 'Supervivientes All Stars' ha comenzado a bajar la jaula hasta que el agua les ha llegado al cuello. En ese instante, la cuenta atrás ha comenzado y Madrueño les ha pedido que sumergiesen sus rostros para dar comienzo así la prueba de la apnea. Una dinámica en la que Jessica Bueno ha salido a los 2 minutos y 48 segundos. Marca nada desdeñable.

Pero mucho más ha aguantado su compañero Rubén Torres, quien se ha acercado a los cinco minutos. En concreto, el superviviente ha aguantado la friolera de 4 minutos y 43 segundos debajo del agua. Cuando éste ha salido a la superficie, lo ha hecho con el semblante pálido y desencajado, visiblemente desubicado y causando miedo entre los espectadores.

"¡Qué mal rollo!": los espectadores claman por el estado de Rubén Torres

Un gesto que ha puesto contra las cuerdas al reality y que ha asustado a los seguidores del espacio: "Me ha dado un poquito de miedo la cara con la que ha salido Torres. Ha estado a punto de que le diera un chungo". "Oye, qué mal rollo cómo ha salido Torres. Me ha dado miedo su cara", ha repetido otro de los espectadores.

Así pues, otros aprovechan para cargar contra el programa dudando de las medidas de seguridad implementadas por la organización y subrayando el riesgo que supone una dinámica así para los concursantes. "En el programa del Desafío, en el desafío de apnea, tienen a una persona que los está controlando y cuando hace falta los saca del agua. Es una prueba que necesita supervisión incluso cuando lo hacen los profesionales. Aquí, da igual todo", ha publicado un seguidor.

Poco ha durado el susto puesto que el concursante rápidamente se ha encargado de aclarar su estado de salud. "Torres, coge aire y mantenlo. Coge aire despacio y mantenlo, hazme una señal", le ha rogado Laura Madrueño tras lo que el concursante ha alzado el pulgar como señal de su buen estado de salud tras una trepidante prueba.

Por otro lado, muchos espectadores han celebrado el triunfo de Torres: "Menuda locura de concursante, de los mejores de todas las ediciones". Así pues, hay quien llega a tildarle de ganador: "A Torres le robaron el título de ganador en su edición y eso es así… No ha pasado por el programa un mejor superviviente que él".

