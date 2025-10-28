Histórico cambio de emisión de 'Equipo de Investigación' para lanzar hoy lo que pondrá a Mazón en el disparadero

'Equipo de Investigación', el programa de reportajes encabezado por Gloria Serra, dará el salto de forma excepcional a la noche de este martes, 28 de octubre, con motivo del primer aniversario de la trágica DANA que devastó Valencia y que causó la muerte de 229 personas.

Y es que el veterano formato de La Sexta ha preparado un documental con información exclusiva que recuerda y reconstruye lo que sucedió el 29 de octubre y pone en el disparadero la negligente gestión de Carlos Mazón. La pieza lleva por título 'Historia de la DANA: Las horas ausentes'.

En ella se incorporan nuevas pruebas y material inédito y, por primera vez, se muestran las grabaciones internas del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI), actualmente incorporadas a la investigación judicial abierta en Catarroja.

En los avances que ha lanzado 'Equipo de Investigación' y que se han visto en antena en La Sexta se ve al presidente de la Generalitat admitiendo que había alertas de la Confederación Hidrológica, pero por sus caras parece restarle importancia. Esta escena se produce a las 13:45 horas del 29 de octubre.

Es decir, antes de marchar a comer a El Ventorro y de pasarse una larga sobremesa alejado de sus responsabilidades. Un año después, sigue sin saberse aún qué estaba haciendo. Esas imágenes dejan claro que, a pesar de que existía esa alerta que el propio Mazón reconoce, éste decidió mantener su agenda prevista. Una imprudencia supina.

"Hay una primera alerta hidrológica en el pantano y lo están viendo", dice textualmente Carlos Mazón. "Y del Poyo, ¿no?", se escucha de fondo. Precisamente fue ese barranco el que provocó la mayor tragedia y desolación. Por tanto, los avisos y la preocupación existía, lo que vuelve a dejar patente que lo de lanzar la alarma en móviles pasadas las 20:00 horas fue una total negligencia.

🕑 13:45 - 29 DE OCTUBRE DE 2024



“Hay una primera alerta hidrológica”. El President Carlos Mazón, mantiene su agenda.



‘HISTORIA DE LA DANA: LAS HORAS AUSENTES’#HistoriaDeLaDANA



ESTRENO | MARTES NOCHE | En @laSextaTV pic.twitter.com/irA7PK8wwu — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) October 25, 2025

Pues bien, en esa mala gestión y en las "horas ausentes" es donde va a poner el foco 'Equipo de Investigación' en ese programa especial que se ofrecerá, como decimos, hoy martes, 28 de octubre, en horario de máxima audiencia, justo después de 'El Intermedio' del Gran Wyoming. Y esta emisión promete desmontar (aún más) a dirigente del PP en la Comunidad Valenciana.