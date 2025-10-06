Giro en el caso Mario Biondo: La controvertida miniserie de Netflix sobre su muerte que cuenta sus últimas horas

Más de doce años después de su muerte, se ha producido un giro judicial de gran relevancia en el caso del cámara italiano Mario Biondo, el que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Precisamente por ello fue un suceso muy mediático que suscitó el interés de los medios y que, no exento de polémica, dio lugar a muchas elucubraciones.

Hay que recordar que el cuerpo sin vida de Mario fue hallado en mayo de 2013 en la casa que compartía con Sánchez Silva. La investigación, que concluyó que fue un suicidio, se cerró muy rápidamente y la familia denunció irregularidades. Hasta ahora, la justicia española había insistido en que se ahorcó de forma voluntaria; a pesar de la lucha incansable de los padres y hermanos, que siempre han sostenido que fue un asesinato.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid ha dado un vuelco y ha reconocido que su fallecimiento pudo no haber sido fruto de un suicidio, tal y como ya expuso en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo (Italia), que señaló que el homicidio podría ser la probable causa tras varias autopsias. El auto del tribunal dice que hay "indicios" que podrían indicar que la muerte de Mario Biondo no fue suicida.

Ante este giro, vuelve a ponerse en el disparadero la serie documental que Netflix lanzó en agosto de 2023 y que reconstruye las últimas horas del cámara antes de morir. Titulado 'Las últimas horas de Mario Biondo', este true crime, dirigido por María Pulido, se divide en tres capítulos como resultado de varios años de investigación, incluyendo más de 200 horas de grabación, una veintena de entrevistas y la revisión de multitud de fuentes bibliográficas.

“"Nuestro propósito ha sido acercarnos a los acontecimientos desde el punto de vista de la investigación periodística. A través de cientos de horas de trabajo, de conversaciones con expertos y testimonios clave, nuestro objetivo siempre ha sido que la docuserie ofrezca al espectador, por primera vez, toda la información para que pueda valorar los hechos de un caso que siempre ha estado muy marcado por el debate mediático". Así lo explicó en su momento la directora de la serie documental, María Pulido.

¿De qué va 'Las últimas horas de Mario Biondo' en Netflix?

30 de mayo de 2013. Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva, es hallado muerto en el salón de su piso de Madrid. Está solo, y el escenario no presenta aparentes signos de violencia.

A partir de este momento, dará comienzo una compleja investigación para intentar esclarecer las circunstancias de un caso que despierta numerosas preguntas y que rápidamente se convertirá en uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España.

Todo lo que rodeó al caso se examina con lupa en 'Las últimas horas de Mario Biondo', y desde Netflix se mostraron convencidos de que iba a ser una docuserie que daría mucho que hablar. ¿Volverá a hacerlo ahora?