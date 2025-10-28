Esta presentadora de 'Informativos Telecinco' anuncia su boda con un colaborador de 'El Hormiguero'

Parece que 'Informativos Telecinco' sigue sin encontrar su rumbo con su peor momento en audiencias. Por ello, algunos de sus rostros tratan de mostrarse naturales ante la audiencia como ha hecho desde su incorporación María Casado o como ha hecho este martes Arancha Morales.

Y es que la copresentadora de la edición de 'El Matinal' de 'Informativos Telecinco' junto a Bricio Segovia ha sorprendido este martes al hacer un anuncio personal antes de despedirse.

Pese al refrán de "en martes ni te cases ni te embarques", Arancha Morales no ha dudado en casarse este 28 de octubre tal y como ella misma ha confesado en directo. Lo hacía después del comentario cómplice que le hacía su compañero de informativo.

Así, Bricio Segovia despedía la edición matinal de 'Informativos Telecinco' deseando un buen martes a sus espectadores y además se dirigía a su compañera. "Un martes en el que suenan campanas de boda y yo no miro a nadie, compañera", le decía a Arancha Morales. "Mañana volveré como una señora casada", agregaba ella con una sonrisa.

Una boda que tiene además su componente de morbo televisivo. Y es que si Ángeles Blanco está casada con Vicente Vallés, ahora es Arancha Morales la que dice "sí quiero" a otro rostro de Atresmedia pues el ya marido de la presentadora es Marron, uno de los colaboradores más históricos de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

La periodista y el encargado de la sección de ciencia de 'El Hormiguero' llevan años saliendo juntos y de hecho en 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo, Gael. Ahora Arancha Morales y Marron sellan su amor pasando a ser marido y mujer.