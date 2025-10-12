El recado de Jordi Évole ante el cambio de programación de TVE el fin de semana que afecta a sus dos programas

Aparte de presentar 'Lo de Évole' en LaSexta, Jordi Évole creó en el año 2015 una productora audiovisual junto a Ramón Lara, 'Producciones del Barrio'. Entre otros programas, dicha productora es la encargada de dos formatos que se emiten actualmente en la parrilla, 'Al cielo con ellas', conducido por Henar Álvarez en TVE, y 'Salvados', presentado por Gonzo en La Sexta.

Casualmente dos espacios que van a tener que emitirse en la misma noche desde este domingo, 12 de octubre, con una hora de diferencia. Y es que RTVE sorprendía al anunciar un cambio de su parrilla este fin de semana, trasladando 'Versión Española' al prime time del sábado en La 2 y 'Al cielo con ella' al domingo, para así huir del contenedor 'La película de la semana' de La 1, y evitar así programar dos películas a la vez en las dos cadenas de TVE.

Un movimiento de programación que tendrá un daño colateral y ante el que ha hecho hincapié Jordi Évole a través de sus redes sociales, donde ha pedido a sus seguidores que se organicen para ver primero el de Gonzo y, cuando acabe, pasarse a la cadena pública para ver el de Henar Álvarez.

"Los de 'Producciones del Barrio' tenemos en total dos programas de televisión en toda la parrilla. Dos. Pues bien, uno ('Salvados') lo ponen esta noche a las 21:35 en La Sexta y el otro 'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, a las 22:30 en La 2", ha informado el comunicador catalán en su cuenta de X, antes de lanzar una petición a sus seguidores: "Por favor, organización. Sí se puede".

Los de @delbarriotv tenemos en total 2 programas de tv en toda la parrilla. DOS. Pues bien, uno (@salvadostv, de @FerGonzo) lo ponen esta noche a las 21:35 (@laSextaTV) y el otro (Al cielo con ella, de Henar Álvarez) a las 22:30 en @la2_tve. Por favor, ORGANIZACIÓN. Sí se puede. — Jordi Évole (@jordievole) October 12, 2025

Jordi Évole recomienda ver la segunda temporada de 'Al cielo con ella'

Unas horas antes, Jordi Évole también utilizaba la misma red social para poner un avance de la nueva temporada de 'Al cielo con ella'. Y recomendar a todo el mundo que lo vea ya que, según él, promete. "Un minuto de la nueva temporada del programa de Henar Álvarez: denuncia social, chiste sobe Ayuso y la sanidad pública y cameo de show americano con Leticia Dolera. Y no os enseño nada del entrevistón a Ana Belén y sección de Clara Ingold", anuncia el periodista.

El espacio de entrevistas presentado por Henar Álvarez estrena su segunda temporada este domingo 12 de octubre a las 22:30 horas con cambio en su día de emisión. Además, lo hará con doble entrega en La 2 y con cuatro potentes invitados: la cantante Ana Belén, la actriz Leticia Dolera, el actor y cantante Fran Perea y la periodista Marta Flich. En esta segunda temporada, la presentadora volverá a estar rodeada de sus colaboradoras Ana Morgade, Victoria Martín, Clara Ingold y la incorporación de Toni Acosta. Los Manny Calavera pondrán la música y la letra del formato.

Un minuto de la nueva temporada del programa de HENAR ÁLVAREZ

-denuncia social

-chiste sobre Ayuso y la sanidad pública

-cameo de show americano con LETICIA DOLERA

Y no os enseño nada del entrevistón a ANA BELÉN y sección de CLARA INGOLD

Domingo 12 de octubre 22:30 en La2 pic.twitter.com/RzeXyl4FRh — Jordi Évole (@jordievole) October 11, 2025

Por otro lado, 'Salvados' ofrecerá una nueva entrega en La Sexta a partir de las 21:35 horas y esta semana estará dedicado a al 'Caso Goodyear'. El espacio se adentra en una investigación que reconstruye una cadena de reventones de neumáticos en camiones de toda Europa, que acabaron en accidentes graves, algunos con fallecidos. Gonzo viajará por España y Francia para conocer los casos, escuchar a las víctimas y explorar las posibles causas que podrían vincularlo con un modelo de neumático de la marca Goodyear.