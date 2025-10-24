Cristina Pedroche no se muerde la lengua y suelta esta pulla sobre Juan del Val por el Premio Planeta

Después de cuatro meses apartada de la televisión tras su baja maternal por el nacimiento de su segundo hijo, Isai, Cristina Pedroche ha reaparecido este jueves en 'Y ahora Sonsoles'. Y en su visita al programa de Sonsoles Ónega, la presentadora ha hecho un importante anuncio sobre las Campanadas y ha bromeado sobre el Premio Planeta a Juan del Val.

Así, Cristina Pedroche ha hablado con Sonsoles Ónega sobre la llegada al mundo de Isai Pedroche Muñoz y como esta segunda maternidad le ha hecho cambiar muchas cosas y su manera de ver y vivir la vida.

Tras el nacimiento de su hija Laia, Cristina Pedroche escribió un libro sobre la maternidad llamado "Gracias al miedo". Por eso, Sonsoles Ónega ha querido saber si esta vez también le ha dado por escribir algún libro. "¿Estás escribiendo?", le preguntaba. "Estoy escribiendo muchas cosas sí", le contestaba ella.

"Eso también es muy terapéutico", le comentaba Sonsoles Ónega. "Muchísimo. Por eso el primer libro, 'Gracias al miedo' hablaba solo de la maternidad y yo estoy escribiendo cosas para mí y ya está, no va a haber Gracias al miedo 2 ni me quiero meter en el jardín de más maternidades ni en nada", aclaraba la presentadora.

"Tú haz lo que te pida el corazón también te digo, los jardines ya te los ponen otros", le recomendaba la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "Pero me apetece mucho más una novela", soltaba Pedroche. "Ahh vale, ¿y estás en ello?", le repreguntaba Sonsoles. "Otro, para Juan del Val. Hombre yo si escribo en una novela me voy a presentar al Premio Planeta", añadía con cierta sorna tras la polémica que se ha generado porque un rostro de Atresmedia como Juan del Val se haya llevado el galardón.

"Estoy escribiendo cosas, pero sin prisa ni presión. Ahora mismo me meto ya de lleno en Campanadas. O sea tengo una idea muy interesante de novela que me gustaría escribir, pero a partir de enero", concluía al respecto la vallecana.