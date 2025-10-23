Buenafuente se corona con esta lectura sobre el cambio de hora en España y la comparación da donde duele

Andreu Buenafuente ha arrancado 'Futuro Imperfecto' un jueves más poniendo el foco en los temas más candentes de la actualidad, y esta semana el plan de Pedro Sánchez para abandonar el cambio de hora y el nuevo juicio del caso Gürtel han sido sus dos principales objetivos. Sin embargo, también ha tenido tiempo para repasar el plan de José Luis Martínez Almeida sobre el transporte público aéreo en Madrid.

"Esta semana han ocurrido dos cosas que siempre vuelven, que el sábado cambiamos la hora y el juicio Gürtel y de estas dos una tiene pinta de terminar pronto... El cambio de hora", ha comenzado introduciendo el presentador con sorna antes de repasar el último plan del ejecutivo para evitar que el año que viene continuemos con el cambio de hora.

Andreu Buenafuente sobre el cambio de hora: "Lo instauró Franco para igualar el horario de Alemania... cosas de dictadores"

"Este sábado vamos a retrasar el reloj una hora, esto es algo habitual. Aquí ya estamos acostumbrados a viajar al pasado, tú lees el programa de algunos partidos políticos y puedes viajar hasta 50 años o sea que... Qué por cierto el cambio de hora sabéis lo instauró Franco, para igualar el horario español al de Alemania, se ve que había afinidad entre ellos, cosas de dictadores", señalaba entre risas Andreu Buenafuente antes de reconocer los logros del presidente.

"Pedro Sánchez está a tope, el tío decide no subir el gasto militar enfrentándose a Trump, ha incentivado el embargo de armas a Israel, fue de los primeros países en reconocer el Estado de Plaestina y le ha dicho 'vamos a aprovechar, estoy en racha' a sus más allegados, que quedan dos", continuaba explicando el presentador antes de poner el foco en sus intenciones.

"A ver digo yo si está haciendo esto y un montón de cosas así para que nadie hable de Koldo... ¿No, no? Soy yo que... ¿Lo próximo que será, eliminar los cuartos de Nochevieja? Cuidado con eso que entramos en un terreno muy sensible", ha señalado Andreu Buenafuente entre aplausos para justo después comenzar a desgranar la actualidad del Partido Popular.

Sobre el caso Gürtel: "Cuando empezó el juicio robaban en pesetas"

"Por su parte en el Partido Popular su propio viaje al pasado, estos días se está celebrando el último juicio de la Gürtel que empezó hace 17 años. Casi que cuando empezó el juicio robaban en pesetas, no te digo más. Tienen que convertirlo a euros porque...", ha denunciado el conductor de 'Futuro Imperfecto', ironizando sobre la última entrega de la polémica trama de corrupción.

Así, no ha dudado en burlarse de cómo el contable del caso se ha quedado dormido en plena sesión. "El juicio está siendo trepidante, no sé si lo estáis siguiendo... Ellos tampoco", ha sentenciado Andreu Buenafuente antes de ofrecer su lectura sobre otro de los grandes titulares de la semana firmado por los populares, en este caso en territorio madrileño.

"Creo que en el PP han hecho como Pedro Sánchez y mientras se está produciendo el juicio han sacado una de sus mejores armas para despistar... José Luis Martínez Almeida. Lo tienen guardado en una caja, con agujeros, puede respirar y cuando lo necesitan le levantan la tapa y le dicen 'tú sal y di lo que quieras", ha asegurado el presentador.

"Entonces sale y dice lo que quiere, nunca decepciona", insistía Andreu Buenafuente antes de repasar el plan del alcalde de Madrid para que en diez años los ciudadanos de la capital puedan utilizar "aeronaves no tripuladas" como medio de transporte en la ciudad. Algo sobre lo que ha ironizado tachándolo de una prioridad mucho más importante que restaurar la sanidad pública en la comunidad.