Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 28 de octubre: Victoria, amenazada y la pregunta que lo cambia todo

Tras hacer un parón en su emisión el viernes por los Premios Princesa de Asturias, 'Valle Salvaje' regresaba este lunes a la parrilla de La 1 aunque la ficción volverá a faltar a su cita con la audiencia el próximo miércoles con motivo de la emisión de un especial informativo con el funeral de Estado por el primer aniversario de la DANA en Valencia.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se ponía seria con Isabel para saber quién ha avisado a José Luis del robo de la talla que tenía en su habitación. Por su lado, Atanasio ponía al corriente de lo sucedido al duque.

Don Hernando mostraba su estupor con que en un palacio de la categoría de Valle Salvaje se haya podido colar alguien y robar una talla tan valiosa y que nadie haya visto ni oído nada.

Amadeo está preocupado porque Victoria pueda acusar a Martín de ser el ladrón de la talla y le meta entre rejas. Paralelamente, la duquesa advertía que quiere al joven fuera del valle mañana mismo. Y mientras, Pepa le preguntaba a su amado si su relación seguirá igual cuando se tenga que marchar.

Alejo está convencido de que Tomás tiene algo que ver con el robo de la talla y Atanasio le advertía que si delatan al joven todas las miradas irán a parar a Luisa y sobre todo la de doña Victoria. Tras ello, Alejo le pedía a su amada que sea sincera ante las autoridades y ante todos.

Don Hernando acudía a visitar a Bárbara y Adriana se encaraba con el conde amenazándole que como a su hermana le pase algo y que como vuelva a humillarla se las verá con ella. Por otro lado, don Hernando le advertía a Irene que si se atreve a desafiarle convertirá su matrimonio con su hijo Leonardo en un camino tortuoso. Tras ello, Irene le decía a Leonardo que tienen que guardar en secreto algo sobre Bárbara que es terrible.

Dámaso, el marido perdido de Victoria, se presentaba en la Casa Pequeña sorprendiendo a Mercedes y le pide que nadie sepa cuál es su verdadera identidad. Asimismo, el hombre no dudaba en buscar a Victoria y advertirle de que ha tenido mucho tiempo para expiar sus pecados.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 28 de octubre a partir de las 17:30 horas tras el nuevo programa 'Directo al grano':

Avance del capítulo 284 de 'Valle Salvaje' del martes 28 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana descubre que su hermana Bárbara no recuerda lo que le ha pasado pues la joven dice que solo se acuerda de que salió a dar un paseo y que se sintió desorientada. E Irene trata de saber qué le pasó a Bárbara y la Salcedo le agradece a su amiga que siempre haya estado de su lado.

Victoria se queda completamente en shock al ver a su marido Dámaso regresar después de tantos años dándole por muerto. Él le deja claro que es él y que no se trata de ningún fantasma. Tras ello, le recuerda que de saberse su verdadera identidad el único matrimonio legal sería el suyo y no el de José Luis con lo que eso supondría para ella.

Martín le pide a Francisco que cuide a Pepa por él ahora que tiene que dejar Valle Salvaje por la petición de Victoria. Isabel también llora ante la más que posible marcha de Amadeo y Eva.

Mercedes le deja claro a Alejo que Luisa está convencida de que ya no puede confiar en él y que para su amor se sostenga no puede haber ningún tipo de duda. Paralelamente, Luisa le advierte a Mercedes de que quizás no es tan maravillosa como todos piensan.

Pedrito trata de saber si la marcha de Bárbara fue por culpa de don Hernando y el conde no duda en advertirle al muchacho para que ni se le ocurra vincularle con algo así.

Cuando Luisa pretende hablar con Alejo sobre lo que pasó con Tomás, el Gálvez de Aguirre sorprende a su chica al arrodillarse ante ella para pedirle matrimonio.