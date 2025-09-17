Xabier Fortes airea cómo se maquinó el fichaje de Gonzalo Miró en TVE y revela su oferta "en junio"

Marta Flich y Gonzalo Miró, los presentadores de 'Directo al grano' han dado el salto a 'La noche en 24h' para hablar con Xabier Fortes del éxito del estreno del nuevo programa de sobremesa de La 1 y el copresentador del formato no dudaba en lanzar varias pullas a su nuevo compañero de cadena.

Nada más sentarse, tanto Marta Flich como Gonzalo Miró celebraron los datos de 'Directo al grano' del primer día y hablaron del gran momento que atraviesa TVE con el liderazgo de la mañana con 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' y lo bien que están funcionando 'Malas Lenguas' o el propio 'La noche en 24h'.

También Xabier Fortes no dudó en preguntar a sus compañeros por el genocidio en Gaza, la decisión de retirarse de Eurovisión si sigue Israel y lo que sucedió en La Vuelta. Y ambos no dudaron en manifestarse públicamente a favor de la medida de RTVE como gesto de presión.

La oferta de Xabier Fortes a Gonzalo Miró para fichar por 'La noche en 24h'

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'La noche en 24h'

Pero lo que quizás nadie esperaba era la pulla que le iba a lanzar Gonzalo Miró a Xabier Fortes cuando el presentador de 'La Noche en 24h' reconocía que él estaba acostumbrado a verle como colaborador y no como presentador y si le había costado dar el cambio. "¿Vas a reconocer al personal que me has querido fichar o no?", le soltaba el presentador de 'Directo al grano'.

"Te corrijo, el tiempo verbal no es pretérito es presente, te quiero fichar. Yo le llamo a final de temporada porque siempre hago un movimiento de tres o cuatro piezas que quiero incorporar al programa y por tanto tres o cuatro tienen que salir o reducir su presencia. A mí que le pillo mucho afecto a la gente me cuesta decirle este año no vas a venir, o vas a venir tres veces al mes, pero tengo que hacerlo", empezaba explicando Fortes.

"Y yo pensé en Gonzalo pero aún no me había dicho el cabrito con perdón que había este proyecto y me dijo bueno te lo digo al final del verano y claro al final del verano me doy cuenta", aseveraba Xavier Fortes con cierta sorna devolviéndole el golpe. "En ese momento cuando hablamos la primera vez yo no tenía claro, o sea sabía que la cosa estaba cocinándose pero no estaba del todo claro y todo puede pasar", se defendía Gonzalo Miró.

Tras ello, Xabier Fortes quiso saber si Gonzalo Miró se tuvo que entrenar para dar el salto a presentador. "Yo te conozco de opinador, analista y de tertuliano. Tener el papel de copresentador, ¿te llevó a un entrenamiento?", se interesaba el presentador. "El entrenamiento empezó ayer, yo espero que la audiencia confíen en nosotros lo suficiente como para poder crecer en ese aspecto porque se me hace extraño, aunque es algo que yo hice en su día hace 19 años con Concha García-Campoy durante tres años pero ha llovido y cambiar el registro no es fácil, espero tener el margen de crecimiento para tenerlo controlado", añadía.

Después al despedirse, Xabier Fortes le volvía a tirar la caña a Gonzalo Miró. "Muchas gracias por estar aquí. Muchísima suerte y no te olvides de la oferta que te hice en junio", le soltaba el presentador. "Tú conmigo ehhh", le advertía Marta Flich. "Está sobre la mesa, eso tarde o temprano pasará", añadía Gonzalo abriendo la puerta a su incorporación a 'La noche en 24h'.