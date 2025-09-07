'Valle Salvaje', avance semanal del 8 al 12 de septiembre: la peor noticia para Adriana y Úrsula, en jaque

TVE estrenaba recientemente la tercera temporada de 'Valle Salvaje' con la trágica muerte de Julio y el asunto sigue coleando después de que Rafael sospeche que su hermano fue asesinado. Todo mientras Adriana sigue enfrentada con José Luis y su tía Victoria por las tierras de Valle Salvaje y con Úrsula tratando de reconquistar a Rafael sin éxito.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este viernes, Rafael insistía en sospechar que su hermano Julio murió asesinado y que él le pudo contar sus planes de ayudarles a escapar a Úrsula y por eso acabó con su vida. Pero Adriana trataba de quitárselo de la cabeza.

Otra que tampoco se rendía en su pensamiento de que Irene está enamorada de Leonardo es Bárbara. Todo mientras Irene le pedía a su amigo que tenga cuidado con su relación con la Salcedo pero Leonardo trataba de calmar las aguas entre ambas y que reconduzcan su amistad. Paralelamente, Irene admitía su error al no haberle contado la verdad a su amiga de lo que pasó con Leonardo pero se negaba a pedirle perdón.

Martín le pedía a Matilde que por favor guarde silencio sobre quién es en realidad y que nadie puede descubrir que son hermanos o todo puede acabar mal para ambos. Paralelamente, Francisco trataba de que su amigo Martín cene con él y con Pepa pero él prefería dejarles solos.

Matilde no dudaba en preguntarle a Mercedes si cree que Victoria y José Luis llevaban mucho tiempo teniendo una relación en secreto engañando a Pilara cuando aún estaba viva y ella le dejaba claro que llevaban décadas juntos haciendo que llegara a la conclusión de que Gaspar era hijo del duque.

Rafael se atrevía a cuestionarle a Úrsula por qué sigue en el valle pese a que ya le ha dejado claro que jamás podrá tener una relación con ella. Mientras, José Luis le pedía a su hijo que luche por sus tierras y que no se deje convencer por una mujer aprovechada como Adriana.

Por su lado, Mercedes no dudaba en encararse con Victoria dejándole claro que sabe toda la verdad de a quién pertenece Valle Salvaje y todos los intentos que han llevado a cabo para recuperarlas y que su hermana Pilara lo descubrió y por eso la envenenó. Lejos de achantarse, Victoria no dudaba en tratar de acabar con la vida de Mercedes tratando de ahogarla.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 8 al 12 de septiembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 249 de 'Valle Salvaje' del lunes 8 de septiembre

Adriana, Bárbara y Pedrito en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula le asegura a Rafael que lo único que quiere es acompañarle a pasear como hacían antes como dos buenos amigos sin ningún objetivo más y además le dice que quizás necesita a alguien con quien desahogarse.

Aunque no está por la labor, Rafael accede a pasear con Úrsula para sonsacarle información y no duda en preguntarle que por qué mató a su hermano si tanto le apreciaba como dice.

Francisco le pide a Martín que deje de buscarse excusas y que reconozca que le gusta Pepa y no le hace gracia que ella le haya elegido a él. Tras ello, Martín no duda en decirle a Pepa que Francisco es la mejor persona que ha conocido nunca y que ha hecho buena elección.

Isabel insiste en averiguar quién se encargó de preparar la merienda el día de la muerte de Julio e interroga a Francisco para saber si él conoce la identidad de la doncella que lo hizo.

Adriana da el paso y anuncia a sus hermanos que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a su padre y que por herencia ahora son suyas y no de José Luis como les han hecho creer a todos

Por su lado, Victoria le deja claro a José Luis que no pueden derrotarlos y que son ellos quiénes tienen que aplastarlos por completo. Tras ello, José Luis le pide a Adriana que le deje el control de las tierras y le perdone la deuda a cambio de tener lo que más desea: el amor de Rafael y poderlo vivir libremente.

Avance del capítulo 250 de 'Valle Salvaje' del martes 9 de septiembre

Rafael acusa a Úrsula de haber asesinado a Julio, dejando a la Salcedo muy tocada.

Martín, por su parte, ha tomado una decisión respecto a su futuro, ¿cuál será? Por último, Adriana descubre lo peor que podría pasarle cuando recibe esta noticia.

Avance del capítulo 251 de 'Valle Salvaje' del miércoles 10 de septiembre

Rafael y Adriana se unen en el dolor de perder a su hijo, que se suma a sus otros duelos mientras el de Guzmán está dispuesto a contarle a Bárbara sobre la carta de su madre.

Por otro lado, el duque trata de imponer su voluntad pero recibe una acusación inesperada.

Avance del capítulo 252 de 'Valle Salvaje' del jueves 11 de septiembre

El duque cae presa de la inquietud por las acusaciones, mientras Rafael desconfía de la propuesta de José Luis a Adriana.

En cuanto al misterio de quien sirvió la merienda de Julio, alguien recuerda que fue Ana poniendo a la doncella en el punto de mira. ¿Terminará contando toda la verdad como ya trató de hacer?

Avance del capítulo 253 de 'Valle Salvaje' del viernes 12 de septiembre

Recordar la muerte de Pilara siembra la discordia entre José Luis y Victoria, cuyo matrimonio queda gravemente tocado.

Sin embargo, el duque sufre de nuevo cuando Rafael y Adriana le dan la peor de las noticias.