'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 5 de septiembre: un gran secreto y ¿la muerte de Mercedes?

Hace una semana que TVE estrenó la tercera temporada de 'Valle Salvaje' con la trágica muerte de Julio y el asunto sigue coleando después de que Rafael sospeche que su hermano fue asesinado. Todo mientras Adriana sigue enfrentada con José Luis y su tía Victoria por las tierras de Valle Salvaje y con Úrsula tratando de reconquistar a Rafael sin éxito.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este jueves, José Luis se enfrentaba con Adriana por ir a su casa a pedirle dinero con el cadáver de su hijo aún caliente y le asegura que no tiene vergüenza. Pero Adriana lejos de amedrentarse se encaraba con su suegro y le dejaba claro que no le perdonará la deuda: Valle Salvaje volverá a ser de su familia y él quedará sin nada.

Tras ello, José Luis le reconocía a Victoria que no tienen más remedio que llegar a un acuerdo con Adriana sino quieren tener problemas aunque su mujer le dejaba claro que tienen una posibilidad que aún no han intentado.

Paralelamente, Adriana está convencida de que José Luis va a hacer cualquier cosa para no pagar la deuda y así se lo confesaba a Luisa. Además, Mercedes le advertía de que enfrentarse al duque es muy complicado. Mientras, José Luis no dudaba en decirle a Rafael que el padre de Adriana no era trigo limpio y que les hizo cosas muy feas tanto a su madre como a él.

Después de que Ana le dijera que no puede más y que va a confesar que ambas mataron a Julio, Úrsula no dudaba en amenazarla con que si hablaba va a ir a por su familia y no le iba a temblar el pulso.

Isabel le decía a Rafael que nadie recuerda quién fue la persona que sirvió la merienda el día que Julio murió pero él no se daba por vencido y aseguraba que hablará con todo el servicio. Y Victoria no dudaba en hablar con Úrsula mientras Isabel trataba de hablar con Ana sobre si fue ella quién preparó la merienda.

Por su parte, Bárbara seguía insistiendo a Leonardo con que está convencida de que Irene está enamorada de él creando dudas en él. Tras ello, el joven no dudaba en hablar con Irene para saber por qué ha decidido alejarse de Bárbara y no arreglar las cosas con ella.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 5 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo después de La Vuelta:

Avance del capítulo 248 de 'Valle Salvaje' del viernes 5 de septiembre

Irene y Bárbara en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael insiste en sospechar que su hermano Julio murió asesinado y que él le pudo contar sus planes de ayudarles a escapar a Úrsula y por eso acabó con su vida. Pero Adriana trata de quitárselo de la cabeza.

Otra que tampoco se rinde en su pensamiento de que Irene está enamorada de Leonardo es Bárbara. Todo mientras Irene le pide a su amigo que tenga cuidado con su relación con la Salcedo pero Leonardo trata de calmar las aguas entre ambas y que reconduzcan su amistad. Paralelamente, Irene admite su error al no haberle contado la verdad a su amiga de lo que pasó con Leonardo pero se niega a pedirle perdón.

Martín le pide a Matilde que por favor guarde silencio sobre quién es en realidad y que nadie puede descubrir que son hermanos o todo puede acabar mal para ambos. Paralelamente, Francisco trata de que su amigo Martín cene con él y con Pepa pero él prefiere dejarles solos.

Matilde no duda en preguntarle a Mercedes si cree que Victoria y José Luis llevaban mucho tiempo teniendo una relación en secreto engañando a Pilara cuando aún estaba viva y ella le deja claro que llevaban décadas juntos y que Gaspar podría ser hijo del duque.

Rafael se atreve a cuestionarle a Úrsula por qué sigue en el valle pese a que ya le ha dejado claro que jamás podrá tener una relación con ella. Mientras, José Luis le pide a su hijo que luche por sus tierras y que no se deje vencer por una mujer aprovechada como Adriana.

Por su lado, Mercedes no duda en encararse con Victoria dejándole claro que sabe toda la verdad de a quién pertenece Valle Salvaje y todos los intentos que han llevado a cabo para recuperarlas y que su hermana Pilara lo descubrió y por eso la envenenó. Lejos de achantarse, Victoria no duda en tratar de acabar con la vida de Mercedes