Un participante de 'First Dates' denuncia las consecuencias de su paso por el programa: "No se emitió"

'First Dates' continúa triunfando en las noches de Cuatro, tanto en audiencias como en comentarios en redes sociales. Y este éxito puede ser beneficioso para el programa, pero perjudicial para algunos de los solteros y solteras que acuden a él en busca del amor.
Esto es lo que le ha pasado a Hamza, un joven marroquí de 21 años que se ha vuelto viral en redes sociales por un vídeo que se ha difundido de su paso por el programa. En él se ve al soltero junto a su cita de 'First Dates', a la que le impone tres condiciones: "Si en un futuro queremos casarnos, tienes que convertirte al islam, ir más tapada y, sobre todo, arrepentirte de todo lo que has hecho antes, del sexo".
Unas palabras que, como cabía esperar, despertaron multitud de críticas e insultos al joven en plataformas como X o TikTok. Tal ha sido el aluvión de ataques recibidos, que Hamza ha querido defenderse concediendo unas declaraciones a El Confi TV, donde asegura: "No entiendo por qué la gente se lo ha tomado de esta manera, porque era show y era realmente lo que fui a hacer al programa, no a buscar pareja".
Hamza se defiende y justifica sus polémicas palabras en 'First Dates'
De esta forma, deja claro que acudió a 'First Dates' en su faceta de influencer, y no para encontrar a su media naranja. "En la decisión final le pregunto, no le impongo nada, y ella me dice con total sinceridad que sí, lo único que no se pondría el hiyab. No pasa nada, ya que hay algunas mujeres que viven en España que son musulmanas y no están preparadas para eso y es totalmente respetable", explica el joven.
"De hecho, en la religión islámica está totalmente prohibido coaccionar a alguien a que se cambie de religión y yo respeto totalmente todas las religiones y culturas. Lo llegué a comentar durante la cita, pero no se emitió", añade el influencer. Además, deja claro que "él tiene una hermana y una madre y no me gustaría que en la vida las oprimieran".
E insiste que "se ve perfectamente cómo en todo momento me estoy riendo durante la cita. Fuimos a pasarlo bien, y quiero recalcar que en la realidad no soy lo que han visto". Así, denuncia la "imagen irreal" que ha dado 'First Dates' sobre él, y que ha dado pie a que reciba infinidad de insultos racistas: "Se están pasando, he recibido comentarios de 'conviértete tú al cristianismo' o 'vete a tu país', cuando mi familia es española".
Las tres polémicas condiciones de Hamza a Gisela
"Fueron tres condiciones, desde el respeto y sin obligar a nada. Como si una mujer dice que para que un chaval sea su pareja, quiere que sea moreno, alto y rubio. La cosa es que ella libremente aceptaría y no se queja en ningún momento", prosigue defendiéndose Hamza, asegurando que actualmente guarda muy buena relación con su cita, como amigos.
"Durante la cita, ella me dice que 'es una tontería conocernos si cada uno tiene una religión distinta', y yo le pregunto '¿por qué es una tontería?'. Le digo que entiendo que cada uno tiene su religión, pero que yo lo respeto totalmente", sentencia el joven.
El equipo de 'First Dates' preparó a Hamza una cita con Gisela, una joven de 19 años. En la velada se pudo comprobar la química que tenían, hasta el punto que, en la decisión final, ella estaba dispuesta a quedar una segunda vez con él, fuera de cámaras: "Yo tendría una segunda cita con él porque es muy atento y muy divertido. Me lo he pasado muy bien con él".
Él también quería seguir conociendo a Gisela, pero si la relación iba en serio, tendría que aceptar tres condiciones: "Si en un futuro queremos casarnos, tienes que cumplir unas condiciones: convertirte al Islam, vestirte más tapada y, sobre todo, arrepentirte de las relaciones sexuales previas". Ella se mostró receptiva a esas tres cuestionadas condiciones: "Yo lo aceptaría, pero en el futuro, si nos enamoramos".
