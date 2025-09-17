El comunicado de Laura Boado tras salir de 'First Dates' y ser relevada, admitiendo cómo es trabajar dentro

'First Dates' arranca su nueva temporada en Cuatro despidiéndose de uno de los rostros que ha acompañado a los solteros en el restaurante desde 2023. Laura Boado ha oficializado su salida del dating show a través de una publicación en Instagram después de que Mediaset anunciase la incorporación de un nuevo rostro al espacio de Carlos Sobera, que precisamente será quien la sustituya en su puesto de camarera.

"Hoy se termina una etapa de mi vida que no ha podido ser más maravillosa", ha comenzado explicando la ex camarera de 'First Dates' en una publicación de Instagram junto a sus compañeros del programa, anunciando el fin de una era que comenzó tras su paso por 'La isla de las tentaciones', cuando vio la oportunidad de continuar su carrera televisiva en el programa de citas.

Laura Boado se despide de sus compañeros de 'First Dates' ante la llegada de su sustituta

Así, Laura Boado se ha dirigido a Carlos Sobera, Matías Roure y el resto del equipo de 'First Dates' con un emotivo mensaje de despedida. "Ha sido un placer compartir estos casi tres años con todos, qué experiencias más bonitas, ahora toca seguir mi camino cargadito de nuevos retos", ha anunciado la joven, sin especificar cuál será su próximo destino dentro de la pequeña pantalla.

"Qué gran persona, qué gran hombre y qué gran profesional, eres un ejemplo a seguir", ha señalado la que fue concursante de 'La isla de las tentaciones' sobre Carlos Sobera, con quién ha compartido una foto tomada entre las grabaciones del dating show. "No sabes lo mucho que me has enseñado, te quiero mucho amigo mío", ha sentenciado la televisiva también sobre Matías Roure, a quién define como "su hermano"

"Solo tengo palabras de agradecimiento al mejor equipo que he podido tener, que me han hecho feliz y mejor profesional y sobre todo mejor persona", ha continuado explicando Laura Boado, que tuvo su última aparición en 'First Dates' durante la emisión de este martes en Cuatro. Y será Lidia Santos, modelo internacional, conocida por su participación en 'Supervivientes 2019' la que tome su relevo.

Boado llegó al restaurante del amor de Cuatro en 2023 para ocupar el puesto de Lidia Torrent tras su salida, y de igual manera, la modelo malagueña se estrenará en el espacio ocupando su puesto. "Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia", ha confesado Santos antes de su estreno.

"No es un adiós, es un hasta pronto, os llevo siempre en el corazón", termina señalando Laura Boado en su emotiva publicación de Instagram, dejando la puerta abierta a un posible regreso y dando además las gracias al equipo de producción, vestuario, redacción, realización y sonido entre otros departamentos que hacen posible 'First Dates' cada temporada.