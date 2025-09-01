TVE trastoca su parrilla con un cambio en 'La Promesa' de última hora que aparta a 'Malas Lenguas'

Cambios de última hora en RTVE. La corporación pública ha anunciado que este lunes, 1 de septiembre, ofrecerá doble capítulo de 'La Promesa' a continuación de la serie 'Valle Salvaje'.

Un aviso in extremis que implica el levantamiento en la programación de la segunda parte de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora. Por tanto, ese tramo del programa de actualidad se verá solo en La 2.

Promisers, hoy ✨DOBLE CAPÍTULO✨ de @lapromesa_tve 🙌



El conflicto entre Curro y Lorenzo empeora... y eso acelera los planes del muchacho con Ángela.



📺Te esperamos a las 18:10 h en @La1_tve y @rtveplay #HistoriasQueHacenHistoria

Así queda la programación vespertina de La 1 este lunes, 1 de septiembre, tras modificarse la oferta:

15:55 horas - Malas Lenguas

17:20 horas - Valle Salvaje

18:20 horas - La Promesa

19:20 horas - La Promesa

20:30 horas - Aquí la Tierra

La doble apuesta por la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock, entre otros, se produce en un momento álgido en la trama con la temida e inexplicable vuelta de Lorenzo tras su detención y las consecuencias que esto tendrá para Curro y Ángela.

El conflicto entre el lacayo y el capitán de La Mata se agrava, y eso acelera los planes del muchacho con la hija de Leocadia para abandonar La Promesa y marcharse a Suiza. Pero la desaparición de Ángela lo trunca todo.

En El Televisero te ofrecemos el avance completo de los dos episodios de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha programado para este lunes:

Avance de los capítulos 665 y 666 de 'La Promesa'

En el doble capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 1 de septiembre, los Luján son conscientes de que no tienen otra alternativa que aceptar la propuesta del barón de Valladares, pero descubren que con eso no será suficiente para poner fin al conflicto.

Manuel toma una decisión sorprendente con respecto a vender o no su parte del negocio de motores de avión a Pedro Farré. Y la decisión de quién conservará su puesto de trabajo, o Pía o Ricardo, no se dilata más en el tiempo: una intervención inesperada pone en jaque el ultimátum de Cristóbal. Entretanto, al mayordomo se le abre otro frente cuando alguien con poder le advierte del peligro que entraña, nada más y nada menos, que Pía.

El conflicto entre Curro y Lorenzo empeora, lo que detona los planes de huida del muchacho con Ángela: ella irá de inmediato a comprar su billete para Suiza. Pero en mitad de esa operación, Ángela desaparece. Tras no haber pasado la noche en palacio, todo el mundo se moviliza para saber dónde puede estar la muchacha. ¿Pero qué ha sucedido realmente?

Todos se movilizan para dar con el paradero de Ángela. Cristóbal dirige la búsqueda por los terrenos de los alrededores, pero toma una decisión drástica respecto a Curro: ¡aparta al lacayo de las labores de rastreo! Él intenta intervenir, pero el mayordomo no da su brazo a torcer.

La extraña reconciliación entre Toño y Simona enturbia la relación del joven con Enora, que exige mayor sinceridad por parte de él. Ante la falta de pistas sobre Ángela, Manuel decide sobrevolar la zona en aeroplano acompañado de Enora.

La respuesta de los nobles no tarda en llegar. Se niegan a negociar nada, lo que lleva a los Luján a una posición delicada. Catalina se vuelve más radical y Alonso accede a intentar hablar con el barón de Valladares. Curro, inquieto por el destino de Ángela, se enfrenta a Lorenzo, que niega tener nada que ver con la desaparición de la muchacha. Sin embargo, el capitán no niega de la misma manera ante las preguntas de Leocadia. ¿Es el culpable?