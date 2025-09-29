Telecinco, en serios apuros en audiencia: Una de las apuestas de la temporada se precipita a datos de cancelación

'Vaya fama', una de las apuestas de Telecinco en esta temporada para relanzar el fin de semana, se ha convertido en la principal rémora del canal. El formato, presentado por Fran Ramírez y Cristina Lasvignes, pretendía mejorar los resultados de audiencia del cancelado 'Socialité', pero lo cierto es que se ha conseguido todo lo contrario: hundir más la franja con consecuencias colaterales en 'Informativos Telecinco 15 horas'.

Este fin de semana ha sido especialmente desolador para el programa. La entrega del sábado promediaba un 6,7% de cuota de pantalla. Una marca que hizo saltar las alarmas y que explica la incorporación de José Carlos Montoya como reportero estrella. Un fichaje que, por ahora, no ha tenido el efecto buscado de reactivar los datos, pues la emisión de este domingo, 28 de septiembre, cayó aún más y registró un nefasto 6,3% de share; sin ni siquiera llegar a los 400 mil telespectadores de media.

En cambio, 'D Corazón' en TVE obtuvo un buen 10,6% y 660 mil seguidores. La oferta líder fue 'La ruleta de la suerte' con un 16,2%, que se colocó prácticamente diez puntos por delante de 'Vaya fama', que fue última opción no solo por detrás de La 1 y Antena 3, sino por debajo incluso de Cuatro con la reposición de 'Viajeros Cuatro' (8,1%) y las 'Noticias' (6,7%) y de 'La Sexta Noticias' 7,3%. Esto da una meridiana idea de la dramática situación para este espacio de corazón. La media en sus ocho entregas es de un 6,8% y apenas 400 mil fieles.

Métricas totalmente insostenibles para Telecinco que ponen a 'Vaya fama' en el abismo y en riesgo de una eventual cancelación. Además, como apuntábamos al principio, su fiasco en audiencias está teniendo una incidencia directa en 'Informativos Telecinco 15 horas'. Y es que la edición de mediodía presentada por María Casado se está viendo seriamente lastrada por el pésimo arrastre del magacín y sumida en la irrelevancia más absoluta.

El sábado anotó un 7,9% frente al desorbitado 21,5% de 'Antena 3 Noticias' y el 13% del 'Telediario' de TVE. En el caso de este domingo, medió un ínfimo 7,5% de cuota ante el 18,3% de 'Antena 3 Noticias' y el 14,5% del 'Telediario'. Esto también ofrece un reflejo muy claro del desastre.