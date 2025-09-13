¿Quién es Jorge González, de revolucionar 'TCMS' y Benidorm Fest a concursar en 'Bailando con las Estrellas'?

Jorge González suma un nuevo proyecto televisivo con 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco. Nacido en Madrid en el año 1988, siempre soñó con dedicarse a la industria del entretenimiento y lo ha conseguido.

Su nombre saltó a la palestra con tan solo 18 años de edad tras ser concursante de la quinta edición de 'Operación Triunfo'. Edición que se emitió en el año 2006 en Telecinco y cuya ganadora fue Lorena Gómez. Aunque salió expulsado en la gala, pudo hacer una carrera ciertamente exitosa como artista.

Jorge González formó parte del grupo Supersingles que actuaba en el mítico programa de María Teresa Campos, '¡Qué tiempo tan feliz!'. En 2016 probó suerte en 'La Voz', siendo subcampeón por el equipo de Rosario Flores. Entretanto, también fue padrino de 'Pequeños gigantes', otro formato emitido en Telecinco.

En el año 2020, Jorge se catapultó con su participación en 'Tu cara me suena 8'. En este formato de Antena 3 triunfó a lo grande por sus espectaculares imitaciones y fue proclamado ganador.

En estos últimos años, Jorge González no ha abandonado su idilio con la televisión. Ha participado en el concurso de retos 'Esta noche gano yo', en el 'Mediafest Night Fever' y también en 'El rival más débil. Todos estos espacios en Telecinco.

Y lo más reciente que conocemos de Jorge González es su candidatura en 2024 para Eurovisión. Se presentó al Benidorm Fest, la preselección que organiza RTVE, con su tema 'Caliente', pero quedó finalista, siendo superado por Nebulossa y su controvertida canción 'Zorra'.

Si bien, Jorge se define como un apasionado del baile desde pequeñito. Descubrió su interés por los bailes de salón tras ver la película 'Baila conmigo', protagonizada por Chayanne y Vanessa Williams. En el año 2022 participó en el musical La Jaula de las Locas. De modo que promete ser un gran contrincante en 'Bailando con las Estrellas'.

En cuanto a su vida persona, la conocimos gracias a 'Los Gipsy Kings'. Por sus raíces gitanas, apareció en 2015 en este formato de Cuatro, y ahí fue cuando el público pudo descubrir a su familia. Jorge presentó a Arabia Fernández Heredia, su pareja desde hacía más de 12 años. Sin embargo, su relación se truncó en el 2018 con dos hijos en común.

Además, esa ruptura fue convulsa porque, cuatro años después, Arabia se pronunció sobre la presunta razón de la ruptura. "Ya salió del armario. Empieza la guerra. 4 añitos llevo callada", escribió sobre una foto del cantante. De este modo, acusó a Jorge de haberla traicionado durante su matrimonio con su orientación sexual y amenazó con destapar la verdadera historia de su relación. Finalmente, esa polémica se frenó ahí.