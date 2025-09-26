Nadie como Sarah Santaolalla se había atrevido a verbalizar esto de Ayuso de forma tan expeditiva

Sarah Santaolalla ha aprovechado su colaboración en 'Mañaneros 360' este viernes para afirmar sin tapujos algo de Isabel Díaz Ayuso que muchos piensan desde hace tiempo, pero que nadie ha osado verbalizar de una manera tan clara y directa.

Ha sido a propósito de la radicalización en el discurso antinmigración de Alberto Núñez Feijóo. Este fin de semana, el líder del PP va a presentar su plan migratorio en Murcia, con un evidente endurecimiento que le asemeja a las posiciones y postulados que abandera la formación de extrema derecha, VOX.

En 'Mañaneros 360' se ha abordado este asunto y Javier Ruiz ha dejado en evidencia a Feijóo tras escuchar su discurso, en el que asegura que se expulsará a los extranjeros que delincan. "Lo que se está planteando es algo que ya contempla la ley. El Código Penal ya contempla que se puede deportar a extranjeros que cometen delitos cuando las penas superan un año", ha recordado el periodista de las mañanas de TVE.

"Estaría bien que el señor Feijoo se estudiara la ley antes de intentar aplicarla de alguna forma porque esto ya ocurre en nuestro país", ha apostillado a continuación Sarah Santaolalla, haciendo hincapié en el enorme desconocimiento de la legislación que existe en el PP.

Sarah Santaolalla: "Hay líderes del Partido Popular que podrían ser líderes de la extrema derecha como la señora Ayuso"

"Tampoco conocen los derechos humanos y la empatía. El PP está en una línea muy peligrosa y cada vez más cerca de la extrema derecha", ha proseguido Sarah, que, acto seguido, ha pronunciado la frase del día: "Hay líderes del Partido Popular que podrían ser líderes de la extrema derecha como la señora Ayuso".

Así, sin titubeos, Sarah Santaolalla ha situado a la presidenta madrileña en la ultraderecha. Esto es algo que muchos creen en virtud de la deriva que ha adquirido en los últimos tiempos, pero que pocos o ninguno se atreve a verbalizar. "Tienen los mismos discursos respecto a inmigración, a okupación, vivienda o a otros problemas que en este país son un clamor social", ha rematado Sarah Santaolalla.