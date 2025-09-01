Mediaset confirma al sorprendente dúo de presentadores para '¡Vaya fama!', que releva a 'Socialité' en Telecinco

Telecinco sorprendía el pasado sábado al lanzar la primera promo de '¡Vaya fama!, el sustituto oficial de 'Socialité' avanzando además que su estreno sería este próximo sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas. Un anuncio que llegaba sin la confirmación de quiénes serían sus presentadores.

Pues bien, Mediaset ya ha seleccionado a los dos profesionales que se pondrán al frente de '¡Vaya fama!' desde este sábado. Los presentadores del nuevo formato que luchará con 'D Corazón' son Cristina Lasvignes y Fran Ramírez tal y como ha confirmado el grupo de comunicación.

De esta manera, Cristina Lasvignes seguirá ligada a Telecinco después de haber conducido 'El diario de verano' en sustitución de Jorge Javier Vázquez durante todo el mes de agosto. La presentadora será la encargada de liderar este nuevo magacín producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes') que abordará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido.

Pero junto a Cristina Lasvignes estará al comunicador, reportero y guionista Fran Ramírez, que afronta su primer proyecto como presentador en la televisión nacional tras su paso por Aragón Televisión, donde ha conducido el espacio de reportajes 'Aragón es Ohio' y 'Agujero de gusano', dedicado a la ciencia en clave distendida. También ha trabajado en radio, con distintas secciones y programas de humor en Onda Cero y Aragón Radio, y es uno de los autores de la web satírica 'Errado de Aragón'. Además ha sido redactor y colaborador en 'Mañaneros' en TVE.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, presentadores de '¡Vaya fama!'

Así es '¡Vaya fama!'

¡Vaya Fama!' es un nuevo formato en directo que abordará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido recuperando un poco el espíritu de los orígenes de 'Socialité' y de lo que era 'Cazamariposas'.

Este nuevo programa analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.