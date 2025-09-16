Máximo Huerta lanza justo la pregunta que muchos se hacen tras la retirada de Eurovisión si Israel concursa

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado por mayoría absoluta la retirada de España de Eurovisión 2026 si no se expulsa a Israel de la competición. Un histórico plantón al certamen que han abordado todos los programas matinales. Entre ellos, 'El programa de Ana Rosa', donde Máximo Huerta ha planteado una interesante cuestión.

Con esta extraordinaria decisión de la corporación presidida por José Pablo López, España se convierte en vanguardia nuevamente al ser el primer país del selecto club de los Big Five (que completan Francia, Italia, Reino Unido y Alemania) en tomar la decisión de poner un cordón sanitario al festival de la canción.

Un veto que será lacerante para la UER, la organización de Eurovisión, dado que nuestro país es uno de los principales donantes. España aportó más de 300 mil euros en la pasada edición, lo que da idea del enorme palo que nuestra salida supone para el certamen musical.

Pues bien, tras conocerse la noticia, Máximo Huerta ha aprovechado su intervención en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, para lanzar una pregunta que muchos se hacen a partir de ahora. "¿Esto significa que tampoco se va a retransmitir? No participamos y tampoco lo retransmitimos entonces, ¿no?", ha planteado.

"Claro, porque con La Vuelta hemos tenido ese conflicto: de 'no queremos que participe el equipo israelí' pero sí que la retransmitimos. Entonces, eso a mí me genera una duda", ha añadido el periodista y escritor, poniendo sobre la mesa la incoherencia que implicaría abandonar Eurovisión y luego emitirlo con normalidad.

Y en mitad de un avivado debate en plató sobre si deporte y música no deben mezclarse con política, Máximo Huerta ha alzado la voz: "No digamos eso tan cuñado de no mezclar la política con el deporte porque las dos cosas van unidas- Y política es todo, también la cultura". "Esto de no participar en Eurovisión puede ser un paso para demostrar también que se está en contra de lo que está haciendo Israel", ha defendido con rotundidad frente a Ana Rosa y el resto de tertulianos.