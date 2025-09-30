Marta Flich y Gonzalo Miró 'directos al récord' de audiencia en TVE frente a 'El Tiempo Justo', hundido en Telecinco

Lunes histórico en audiencias para La 1 de TVE. Con un espectacular 13,6% de cuota de pantalla media, la cadena superó con creces el doble dígito en toda su programación y se hizo con el liderazgo de varias franjas en la jornada de este 29 de septiembre. Entre ellas, la vespertina, con un desatacado 13%, gracias a formatos como 'Directo al grano'. El programa de Marta Flich y Gonzalo Miró se disparó a récord en el arranque de su tercera semana de emisiones con un 12,6% y 1,1 millones de espectadores.

Además, entre las 17:00 y 17:40 horas, una vez finalizó 'Sueños de libertad' en Antena 3 (13,7%), lideró con creces con un magnífico 13,9% y más de 1,1 millones. Se alzó como el programa en directo más visto de la tarde y destacó sobre todo en el target joven de 13 a 24 años con un 17,5% de cuota. Y la curva minuto a minuto fue ascendente, finalizando por encima del 16%.

Por comunidades autónomas, 'Directo al grano' despuntó especialmente en Euskadi (19,7%), en la Comunidad Valenciana (16,4%), Madrid (15,8%) y Castilla y León (14,7%); en todos estos mercados por encima de la media nacional.

🎯 DIRECTO AL GRANO (@algrano_rtve), IMPARABLE



🔥 RÉCORD HISTÓRICO (12.6% y 1.088.000)

🔥 PROGRAMA EN DIRECTO MÁS VISTO DE LA TARDE

🔥 LÍDER EN CONTACTOS (+3M)

🔥 LÍDER ABSOLUTO DESDE LAS 17H (13,9% y 1.131.000)

🔥 LÍDER ABSOLUTO EN JÓVENES 13-24 (17,5%)

La tarde redonda para La 1 de TVE la completaron las series diarias: 'Valle Salvaje' anotó un 12,4%, su tercera mejor marca; y 'La Promesa' un estupendo 13,3%, superando la barrera del millón de seguidores después de muchas semanas sin hacerlo.

Por su parte, 'Malas Lenguas' fue otra de las ofertas sobresalientes de la jornada. Al igual que 'Directo al grano', el formato conducido por Jesús Cintora también pulverizó su récord, con un 12,6% de cuota de pantalla y rebasando también el umbral del millón de espectadores.

Por último, esta histórica tarde para la cadena pública la redondeó 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus, que con un 13,5% de share y más de 1,3 millones de televidentes se aupó a máximo anual y a su mejor registro desde febrero de 2024.

Telecinco repitió una tarde para el olvido con todas sus ofertas ancladas en el 8%

En la otra cara de la moneda, Telecinco, que volvió a repetir una tarde para el olvido con todas sus ofertas ancladas en el 8%. 'El tiempo justo' de Joaquín Prat, principal rival de 'Directo al grano' al tratarse de un contenido del mismo corte, obtuvo un mal 8,4% y apenas 700 mil fieles de media. 'El Diario de Jorge' se quedó en un 8,9% y 'Agárrate al sillón', el concurso comandado por Eugeni Alemany, no pasó del 8%.